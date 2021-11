Medio Rural de Ponferrada critica al PP de Ponferrada por “su intención de confundir a la opinión pública”

Ivan Alonso, portavoz de Coalición y concejal de Medio Rural. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, realizó este jueves una visita a Otero, donde aseguró que “teníamos planes importantes que a estas alturas estarían ya desarrollados si gobernásemos en el Ayuntamiento. Sin embargo, la única evidencia del equipo de Gobierno actual es una dejadez particularmente dañina para este pueblo“.

La concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha querido responder a las críticas de Morala destacando que “visitó una obra que aún está en ejecución, prevista su finalización entre final de este año y enero del 2022, y a la que no pudo entrar ya que no solicitó las llaves (no hubiera habido ningún problema en mostrar el progreso de la obra), pero el Sr. Morala, entre sus muchas virtudes, suponemos debe tener la capacidad de ver a través de las paredes”. Además, desde Medio Rural aseguran que Marco Morala “continua en su deriva populista sin el más mínimo rigor, falta total de ética política y una clara intención de confundir a la opinión pública.”

“Habla el señor Morala de falta de inversiones en Otero y en su habitual falta del más mínimo rigor, olvida (no sabemos si por desconocimiento o mala fe) de los 110.000 euros conseguidos para la restauración de la Iglesia de Santa María de Vizbayo, de los 12.000€ invertidos por la Concejalía de Medio Rural y la Junta Vecinal para el arreglo del camino de Vizbayo a Otero, tampoco habla de la gran inversión que se está realizando en la obra que visita, el Centro de Recepción de Visitantes del Pajariel, que está aún en ejecución”, explican en un comunicado.