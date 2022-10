Mejor plataforma para comprar criptomonedas en España

KuCoin es un exchange para comprar criptomonedas. KuCoin ofrece pares de intercambio como BTC/BCH, ETH/BTC, ETH/ETH, NEO/BTC y más. Tienen su propio token llamado KuCoin Shares (KCS). Los usuarios que posean tokens KCS reciben bonificaciones en cada operación que realicen en el intercambio.

KuCoin también es conocido por su generoso programa de referencia que paga un buen porcentjae de las comisiones de negociación (que es el 0,2% de cada transacción) a los usuarios que invitan a sus amigos a unirse al intercambio. La plataforma también tiene una aplicación disponible tanto en dispositivos iOS como Android.

Popularidad de KuCoin

KuCoin es uno de los intercambios de criptos más populares del mundo. Fue fundada en 2017 por un equipo de entusiastas del blockchain que querían crear un intercambio seguro y eficiente para los comerciantes que quisieran obtener criptos rápidamente sin problemas de ningún tipo. KuCoin ha aparecido en varios de los principales sitios web de criptomonedas.

El objetivo de KuCoin es proporcionar a los usuarios un intercambio de activos digitales fiable al que se pueda acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Ofrecen recursos educativos como sus artículos de blog para que puedas aprender más sobre la industria y cómo utilizar su plataforma de manera efectiva.

El intercambio también ofrece muchas características únicas que no se encuentran en otros intercambios, incluyendo:

Un programa estupendo de referidos en el que puedes ganar KCS adicionales al referir a tus amigos y familiares que se registren a través de tu enlace.

Una aplicación móvil para que puedas operar sobre la marcha desde su teléfono o tableta (iOS o Android).

Un equipo de atención al cliente disponible para todos, las 24 horas al día, 7 días a la semana, disponible por correo electrónico o en las redes sociales para cualquier pregunta o problema que puedas tener con tu cuenta.

Monedas listadas en Kucoin

El concepto principal de esta plataforma es proporcionar a los usuarios una solución sencilla para comprar, vender e intercambiar sus criptos favoritas mientras disfrutan de las ventajas de una plataforma de trading avanzada.

Algunas de las monedas más importantes de KuCoin son: Solana, USD Coin, Avalanche, Fantom, Cardano, BNB, Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polygon, Shiba Inu, Verasity, XRP.

¿Es Confiable Kucoin?

KuCoin es uno de los intercambios más fiables que existen. Lleva varios años funcionando y nunca ha experimentado ninguna interrupción importante. El equipo de KuCoin también es muy activo en las redes sociales y siempre están disponibles para ayudar a sus usuarios con cualquier problema que puedan estar experimentando con su plataforma.

Además, el intercambio ofrece un montón de características diferentes que lo hacen más atractivo para los comerciantes que otros intercambios. Por ejemplo, ofrece su propio token llamado KCS que permite a los usuarios recibir descuentos en las tarifas de negociación cuando se utilizan como su método de pago.

Pros de KuCoin

Interfaz fácil de usar: la interfaz es muy fácil de acostumbrarse y el diseño también funciona bien en los dispositivos móviles.

Bajas comisiones: no hay comisiones cuando compras criptos con KuCoin (esto se llama comercio con “cero comisiones”). También puedes retirar cualquier cripto sin incurrir en ninguna comisión, aunque esto no siempre es tan sencillo como cuando lo haces en otros exchanges. Las comisiones varían en función de la moneda concreta con la que se opere: algunas no tienen ninguna comisión, mientras que otras cobran hasta un 0,1%.

Una gran selección de monedas: KuCoin ofrece más de 500 criptomonedas diferentes, incluyendo muchas raras que aún no están disponibles en otros lugares.

KuCoin es uno de los mejores Exchanges para comprar criptos en España

KuCoin es uno de los mejores Exchanges para comprar criptos en España. Comprar y vender criptomonedas al mejor precio con la tarifa más baja en el mercado. Nunca has comprado criptos tan fácilmente como con KuCoin. Tiene un gran catálogo de criptomonedas y tokens de participación, incluyendo BTC, NEO, ETH, KCS y muchas otras.

Por eso y más, para muchos KuCoin es uno de los mejores Exchanges para comprar cryptos. Todo esto principalmente por contar con su gran variedad de monedas, y además es fácil de usar. La interfaz es fácil, amigable y responsiva. También ofrecen una aplicación móvil para dispositivos Android e iOS