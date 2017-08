El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo, aclaró este miércoles que el punto que se llevará a pleno ordinario del Consistorio berciano este viernes es la “orden de ejecución” del acuerdo ya tomado entre la empresa de recogida de basura FCC y la administración local el pasado mes de abril. “En principio todo está recogido en el acuerdo de abril y se lleva a pleno para darle más empaque”, subrayó.

En estos momentos, la asamblea de trabajadores de FCC estaría valorando la propuesta que le hizo llegar la empresa a última hora de este martes sobre el acuerdo tomado entre el órgano director de la empresa de limpieza y los representantes municipales. “La empresa entregó a los trabajadores un documento con los puntos que iban a cumplir y ahora son ellos quienes tienen que valorarlo y dar el Ok o decir no. Si no dan el visto bueno tendrán que trasladárselo a la empresa y la empresa nos lo harán saber a nosotros. Esperaremos a esa toma de decisión para hacer valoraciones públicas de en qué consisten los puntos del acuerdo o de discordancia”, zanjó el edil.

Si los trabajadores aprueban el acuerdo, la huelga de basuras que vive la capital del Bierzo desde este pasado lunes tendría las horas contadas y la ciudad volvería a estar limpia para las fiestas patronales de La Encina que empiezan la próxima semana.