Meni Puerto gana (en junio) el Open de Invierno de Camponaraya

Entrega de premios del torneo de tenis de Camponaraya. / EBD

Camponaraya clausuró este fin de semana las rondas finales de su primer Open de Invierno, dilatado en su celebración por las circunstancias sanitarias. En la final, Meni Puerto se impuso a Jose Bodelón en dos sets. Se trataba del tercer enfrentamiento en una final para ambos. Hasta este sábado, Bodelón dominaba 2-0 el head-to-head en finales, ya que se había llevado el gato al agua en la última ronda de la Liga de Tenis Pista Central 2019 y en la resolución del cuadro paralelo del Open de Villafranca. Con esta victoria, Meni Puerto recupera distancias en los enfrentamientos en rondas finales tras convertirse en el ganador de este torneo de invierno de Camponaraya, que se celebraba por primera vez.

Para el resultante campeón Puerto, la final ha tenido como protagonista invitado al “mucho aire” que pasaba sobre la cancha. Un primer set muy disputado dio pie a un segundo parcial de absoluto dominio. Para Bodelón no queda otra que “dar la enhorabuena” a su rival Meni. Y también a los organizadores del torneo, hacia quien ambos han mostrado el merecido agradecimiento. Se trata de unos jóvenes de Camponaraya que han asumido la tarea de organizar partidos, lo que como recuerda Bodelón “lleva su tiempo”. “Que no lo dejen”, pide el campeón Puerto, organizador él mismo del torneo de no federados en Villafranca que este año 2020 no se ha podido realizar.

En la disputa por el bronce salió vencedor Sergio Pereira ante Alejandro Merino por 6-3/6-1. El menor de los Pereira vuelve a conseguir un gran resultado en una competición. En 2018 fue campeón cadete (sub-16) del torneo de deporte escolar que organiza anualmente la Escuela municipal de tenis de Ponferrada, que dirige Irene Tapia, y en 2019 campeón junior (sub-18); ese mismo año llegó a las semifinales de la Liga de tenis Pista Central, de categoría absoluta. En aquel entonces, le apeó de la lucha por el título Meni Puerto, quien a la postre no dio detenido a Jose Bodelón en la final. En este 2020, en Camponaraya, el obstáculo de Sergio en el camino a la final de Camponaraya ha sido el mismo, Puerto, quien terminaría llevándose el título ante Bodelón.

Los organizadores preparan ya un torneo de verano

Camponaraya se prepara ya para su Open de tenis de verano. La organización se está moviendo de cara a conseguir una buena inscripción y dar continuidad al impulso que desde la localidad se está dando al circuito de aficionados no-federados del tenis berciano. Próximamente harán pública la apertura de inscripciones para este estival torneo.