Merayo acusa al portavoz del PSOE de mentir: “se ha contestado al 99% de las preguntas formuladas”

La regidora recrimina a Olegario Ramón que "en política no todo vale" y que "quizá pensando en la buena fe del PSOE se contestaban esas preguntas en las comisiones informativas pero no le valía, quería que fueran a Pleno"

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, con la resolución del Procurador del Común y el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. / QUINITO

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha vuelto este miércoles de un “viaje por motivos personales” y lo primero que ha querido hacer al llegar al Consistorio es desmentir las acusaciones vertidas este martes por el portavoz socialista Olegario Ramón quien aseguró que había sido “amonestada” por el Procurador del Común por negarse a contestar a las preguntas formuladas por la oposición en los plenos.

“Es totalmente falso”, resaltó. “El Procurador del Común no está para amonestar a los alcaldes, y desde luego a esta menos. Está para emitir recomendaciones o resoluciones, que es lo que ha hecho”, mientras le recriminaba que utilizase “mentiras para crear alarmismo” porque “en política no todo vale”. Para demostrar que “en este equipo de gobierno no hay oscurantismo”, Merayo procedió a leer tanto la resolución del órgano regional que recuerda que “se deberá dar respuesta en la siguiente sesión ordinaria a las preguntas dirigidas a la Alcaldía por los miembros del pleno que estén pendientes y que en el futuro las respuestas a las preguntas que los concejales formulen deberán ser contestadas con respecto a las normas establecidas en el artículo 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, que nos regula a todos también a la oposición”, señaló.

Esto se traduce en que las preguntas planteadas en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas “por su destinatario” en la sesión siguiente y que “el destinatario de las preguntas no siempre es la alcaldesa. Si hay preguntas de un área determinada por mucho que pretendan retorcer la realidad el destinatario no es la alcaldesa. Los concejales quizá pensando en la buena fe del PSOE contestaban a esas preguntas en las comisiones informativas correspondientes pero a Olegario Ramón no le valía. Consta en las actas de las comisiones la pero él quería que fuera en pleno”. No obstante, zanjó asegurando que “el 90 o el 99% de las preguntas de este expediente, que es de 2016, ya están contestadas”.