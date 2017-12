La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, confía en que el próximo año 2018 la capital del Bierzo consiga sacar adelante unos presupuestos municipales que tienen como base las cuentas planteadas para este 2017 que no llegaron a debatirse en sesión plenaria ante la falta de acuerdo de gobierno y oposición. La regidora espera que en esta ocasión no se vuelva a repetir el “veto” del resto de ediles de la corporación porque “a nadie nos gusta tener que aprobar en diciembre las ayudas y subvenciones a clubes y escuelas deportivas, por ejemplo”, declaró a los medios durante la firma de dichos convenios este jueves en la Casa de la Cultura.

Las negociaciones, en manos de la concejala de Hacienda, Amparo Vidal, irían ya “muy avanzadas” con los sectores de personal que piden que se cumpla la tasa de sustitución, “sobre todo en servicios esenciales como pueden ser Bomberos y Policía para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Estamos muy cortos de personal”, reconoció la regidora. Sí que se estaría planteando aumentar las partidas de inversión para obras e infraestructuras, “van a ser propuestas muy sensatas”.

Merayo se ha manifestado optimista en aprobar las cuentas porque “(los partidos de la oposición) no nos han dicho ningún punto discordante. El problema es que cuando alguien dice no es no y tú no puedes decir por qué no es sí. Ellos también tienen sus tiempos políticos. Quizá están influyendo la dinámica interna del partido socialista y que USE viene del Partido Socialista y tiene sus aspiraciones”, valoró.

El único partido que les habría trasladado su descontento para aprobar los presupuestos habría sido el PSOE. “Se nos dijo que no se habían cumplido los acuerdos y los hemos cumplido a un 85%. Faltaban dos: el tema de la glorieta (de Fuentesnuevas) en el que hubo un problema con los propietarios y no podíamos hacer otra cosa y el tema del mercado ecológico que hay un problema legal, se comprometió algo que no podemos hacer. Pero no se nos dio alternativas para hacer otras cosas en vez de esas. Me encantaría que se nos plantearan”, zanjó.