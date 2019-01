La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, se explica tras el anuncio del PP de que no repetirá como candidata a la Alcaldía de Ponferrada. / QUINITO

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha querido comparecer este martes para explicar su situación después de que este lunes a última hora de la tarde el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, anunciase en una rueda de prensa en Valladolid que la candidatura a las próximas elecciones del mes de mayo no la encabezaría ella sino el abogado berciano Marco Morala. “Me pilló por sorpresa, a las seis menos diez de la tarde, y no tuve oportunidad de dar una valoración, por eso lo hago ahora”, manifestó.

En su discurso, agradeció a su marido y su hija “su apoyo” durante el mandato a pesar de que “les he quitado mucho tiempo estos años”. También tuvo palabras de cariño para el presidente de la Junta de Castilla y León y expresidente del PP en la Comunidad, Juan Vicente Herrera, “que me dio la oportunidad hace cuatro años. Fue un honor haber sido la primera alcaldesa de Ponferrada después de 500 años y espero no ser la última. Necesitamos mucha mujeres en la primera línea, también en política”. En cambio, no hubo agradecimientos a ningún otro miembro del PP regional ni provincial. Hasta el punto de “precisar”, y desdecir, las palabras de Vázquez: “No ha habido consenso ni negociación, por lo menos conmigo (sobre continuar al frente de la lista). Se me comunicó una decisión que ya estaba tomada por eso la acato pero no la comparto”.

A pesar de ello, la regidora negó sentirse “decepcionada” porque se va con “la satisfacción del deber cumplido”. “Nunca me planteé esto como algo fijo”, y asegura que seguirá trabajando “por mi ciudad” hasta el 12 de junio, cuando se produzca el relevo en la Casa Consistorial, sin confirmar o desmentir su intención de seguir o no en la vida política en otros cargos.

Por último, ha tendido su mano de apoyo “al próximo alcalde, sea del partido que sea, porque a mí me habría gustado que me apoyasen en temas importantes” y le deseó “lo mejor en lo personal y mucha suerte” a su sustituto al frente de la lista popular a las municipales.