Merayo pide ayuda a un asesor externo con el contrato de basura, limpieza viaria y parques y jardines

Un contenedor lleno de basura en Ponferrada. / QUINITO

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha manifestado este jueves que ha pedido ayuda a un asesor externo para tratar de resolver el conflicto del contrato de basura, limpieza viaria y parques y jardines del municipio que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La modificación de la ley de contratos del sector público no permitiría sacar a licitación de nuevo el antiguo documento del contrato porque los tres servicios se deberían separar, en tres contratos, y por la duración del contrato a 12 años.

Por ello, Merayo, tras varias reuniones con responsables de Urbaser, de una de las dos empresas afectadas, ha decidido ser “sensata” y pedir “que nos ayuden un poco” porque los informes municipales jurídicos y económicos presentados hasta ahora son “contrapuestos y contradictorios”, incluso “irreconciliables”. Un despacho externo “independiente e imparcial”, especializado en temas de este tipo, elaborará un tercer informe a comparar con los ya presentados por los funcionarios de la casa para tratar de solucionar el “embrollo”, según ha calificado la regidora.

Este tercer informe podría estar listo en un periodo de entre tres o cuatro semanas aunque la regidora mantiene que “la decisión última la tendrá el Pleno municipal” una vez analizadas todas las opiniones. No obstante, la decisión que se tome en la sala de plenos “será la mejor para Ponferrada. Es un contrato que empezó mal, acabó mal porque se anuló, yo no me considero facultada ni tengo por qué tener conocimientos especializados para resolver esto y no pasa nada por pedir ayuda”, zanjó la regidora.