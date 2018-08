Merayo advierte que la no aprobación del presupuesto impedirá pagar la compensación a los ediles del bipartito que perdieron sus sueldos

Ricardo Miranda y Gloria Merayo durante la rueda de prensa de este miércoles. / QUINITO

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria García Merayo, ha advertido este miércoles que el Ayuntamiento no podrá pagar los 400.000 euros en compensaciones a los ediles del exgobierno del bipartito, encabezado por Samuel Folgueral. Las compensaciones se habían aprobado en Junta Local de Gobierno después de que estos concejales, cuatro de ellos pertenecientes en la actualidad al grupo municipal de USE, se vieran obligados a devolver sus sueldos durante la pasada legislatura ante la suspensión, por sentencia, del pleno en el que fueron aprobados.

“Travestismo político”

El motivo por lo que las compensaciones de los ediles (decididas para remunerar de alguna manera su trabajo durante los años que gobernaron) no se podrán abonar es la no aprobación del presupuesto de 2018, que este martes recibió el voto en contra, en bloque, toda la oposición, incluida USE, todo ello, según la alcaldesa, a pesar de que este grupo había anunciado su abstención para permitir la aprobación de las cuentas, “tras numerosas reuniones”. “Folgueral -portavoz de USE- mintió en el pleno, la abstención estaba cerrada al 95%”, apostilló, calificando su actuación de “vergonzosa” y de “travestismo político”. Ricardo Miranda, que acompañó a la alcaldesa en su comparecencia, puntualizó que el acuerdo con USE no pasaba por la devolución de los sueldo sino “por incluir sus propuestas, como así se hizo”.

El acuerdo de la Junta de Gobierno que dio luz verde a la compensación a estos ediles está condicionado, por un informe de la interventora municipal, a que exista consignación presupuestaria en unos nuevos presupuestos o a través de modificaciones de crédito. Y como estás últimas “no serán suficientes” para todo lo previsto en el apartado de Personal el Ayuntamiento tendrá que eligir y, “logicamente” -según Merayo- se dará prioridad a los acuerdos alcanzados con los sindicatos.

Mientras tanto, los ediles afectados deberán continuar reintegrando a plazos los salarios percibidos durante su etapa al frente del Ayuntamiento, tal y como indica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para reintegrar los casi 400.000 euros totales antes del 7 de enero del año próximo.

Disminuye la contratación de personal

Ricardo Miranda, edil de Personal, explicó que al no haberse aprobado el presupuesto previsto, por importe de 58 millones de euros, el Ayuntamiento contará con casi siete millones menos dado que tendrá que funcionar con el de 2016 (que ya se prorrogó en 2017 y que vuelve a prorrogar en 2018), con un techo presupuestario de 51 millones. “En 2018 preveíamos 18,4 millones en materia de personal que ahora se quedan en 16,5”, explicó, lo que se traducirá en menos contrataciones, especialmente de policías locales. De las 16 previstas solo se realizarán dos.