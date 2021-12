Luces de Navidad en O Barco. / Concello de O Barco

El Concello de O Barco de Valdeorras dio a conocer este lunes la programación navideña, que se iniciará el 17 de diciembre con la inauguración del mercadillo navideño en la plaza del Concello y se alargarán hasta el 5 de enero, día en el que los Reyes Magos recibirán a los más pequeños, también en la plaza del Concello, a partir de las 18.30 horas.

La concejala de Cultura e Educación, Margarida Pizcueta, señaló que por segundo año consecutivo no habrá cabalgata de Reyes recorriendo las calles de O Barco debido a la pandemia: “Non queremos arriscarnos a tela do xeito convencional, como fixemos outros anos. A edición anterior funcionou ben e este ano esperemos estar igual ou mellor“. Pizcueta aseguró que, en cualquier caso, “é un programa bastante completo e ten moitos ingredientes para que todos o pasemos ben e ter un Nadal entretido. Desde o 18 non hai un día no que non haxa actividades. Temos propostas de todo tipo para todolos públicos, pero sobre todo para os máis pequenos, que son os que mais disfrutan”.

Programación de Navidad en O Barco

Entre las actividades programadas esta Navidad en O Barco se encuentra un tren que recorrerá parte de la ciudad del 22 de diciembre hasta el 2 de enero, con salida desde la plaza del Concello, donde también habrá hinchables para los niños de 2 a 6 años, mientras que los mayores de 6 tendrán hinchables en el Pavillón Vello.

Por su parte, el teatro Lauro Olmo acoge el día 21 a las 20.00 horas el Concerto de Nadal a cargo del Conservatorio de Música y el día 30 a las 18.30 horas recibirá la visita de O Apalpador. Además, todos los días habrá cine o teatro, con películas como Eternals o Cazafantasmas y obras como O Nadal máis Máxico o Lázaro de Tormes.

En el capítulo deportivo, el día 22 de diciembre vuelve a disputarse la Carreira do Turrón, que alcanza su decimocuarta edición. La prueba se disputará en la plaza Andrés de Prada, con salida a las 20.00 horas para los peques y a las 20.30 horas para la carrera popular.