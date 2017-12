El mercado de abastos de Ponferrada dejará de llevar la compra a domilicio tras la finalización de la experiencia piloto desarrollada por el Ayuntamiento durante cinco meses. A lo largo de este tiempo se contrató a un repartidor que ahora acaba su contrato. Los resultados, según reconoce el concejal de Comercio, Carlos Fernández no son los deseados, pues la demanda se ha visto reducida a una media de dos pedidos al día, cuando, para no ser deficitaria, debería haber sido de seis o siete. “No salió bien y no merece la pena seguir en estas condiciones”, indicó este miércoles.