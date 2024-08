El Mercado de Verano aumenta la afluencia de personas en el centro de Ponferrada en más de un 68%

La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, que dirige David Pacios, ha valorado de forma “muy positiva” las novedades introducidas en el Mercado de Temporada en la edición de verano. Las novedades han sido la extensión del mercado al horario nocturno, la ampliación a dos días y la ampliación de las actividades a otras ubicaciones.

A través de los sensores situados en la plaza de Lazúrtegui y de la entrada principal del edificio del Mercado de Abastos, que miden el tránsito de personas a través de la presencia de teléfonos móviles, han detectado un importante incremento de circulación de peatones en estas dos ubicaciones con respecto a otros fines de semana cercanos en el tiempo y desde que se ha comenzado a obtener datos, sumando datos de viernes y sábado.

En la plaza de Julio Lazúrtegui se ha detectado un incremento porcentual del 68,75% y en la entrada principal del edificio del Mercado de Abastos se ha detectado un incremento porcentual del 22,55%.

Falta por medir el tránsito de personas que disponen de teléfonos móviles que no tienen conexión a internet, normalmente utilizados por personas de edad avanzada, y de los que no disponemos de datos, Asimismo no disponemos de datos de la entrada posterior del edificio del mercado de Abastos al no existir sensor en esa ubicación.

Los comerciantes instalados en el Mercado de Verano trasladan que las ventas han sido altas pero moderadas, según las distintas actividades. Por parte de los establecimientos comerciales, sobre todo de hostelería, se valora “muy positivamente” el desarrollo de actividad nocturna del mercado, que ha permitido minorar, en parte, las altas temperaturas.

Una vez completado un ciclo de un año del Mercado de Temporada, ya trabajan en introducir novedades y mejoras de cara a las ediciones de este nuevo ciclo que comenzará, nuevamente, con el Mercado de Otoño.