Mercedes Núñez, la superviviente de cáncer que ahora dedica su vida a ayudar a otros enfermos en Cacabelos

Mercedes Núñez, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Cacabelos y nominada a los Premios Mujer de EBD 2023. / QUINITO

Desde hace cuatro años, Cacabelos cuenta con una Asociación Contra el Cáncer presidida por Mercedes Núñez González. Antes de que la asociación se convirtiera en lo que es hoy en día, Mercedes y el resto de personas que participan en ella eran colaboradores, “hacíamos prestaciones, vendíamos lotería…”, hasta que allá por el año 2019, la hermana de Mercedes, Pilar, superviviente de cáncer, propuso dotar de mayor seriedad al asunto y convertirlo en asociación. “Fue ella la que promovió todo”, señala.

Mercedes, también superviviente de Cáncer, no dudó en decir que sí. Ella es la viva imagen de la bondad y el estar siempre dispuesto a ayudar a los demás de la forma más humana y desinteresada que existe. “Hay que conseguir que la gente del pueblo, cuando tengan este problema, sepan lo que hay, lo que no hay, lo que se les puede ofrecer…”, pensó. De esta forma, los vecinos de Cacabelos y alrededores dejaron de tener que acudir a las Juntas de Ponferrada o León para pedir ayuda.

Desde entonces, en esta asociación formada por 6 personas, lo que buscan es “sacar dinero para la investigación, y para ayudar a la gente que tenga este problema”. Además, Mercedes saca a relucir el orgullo por su pueblo, Cacabelos, ya que asegura encantada que desde siempre “han colaborado mucho, les pides y siempre están ahí para ayudarte”.

Recaudar fondos para la investigación

“El día a día es normal”, dice Mercedes, “la asociación no nos quita mucho tiempo de la vida cotidiana”. Lo que sí que tratan de hacer desde la asociación es una serie de actos anuales para recaudar fondos e informar a la ciudadanía sobre su labor y servicios. Como el pasado mes de septiembre, que organizaron una gala “que fue un éxito total”, asegura, un evento “muy bonito” en el que recaudaron dinero pidiendo donativos, y además disfrutaron de una Masterclass de Zumba.

También viajan a León cada vez que hacen algún evento para “aprender lo que tenemos que hacer aquí”. Mercedes y el resto de miembros de la asociación siempre están dispuestos a aprender, crecer y mejorar en este proyecto genuino que pretende hacer la vida de los enfermos de cáncer “un poquito mejor”.

Servicios de la asociación

Cada año, la Asociación Contra el Cáncer de Cacabelos ayuda a alrededor de 30 personas enfermas. Sobre todo, dice Mercedes, lo que más se necesita es ayuda psicológica, aunque también disponen de otros servicios cuyo único objetivo es mejorar la vida de los enfermos.

Si por ejemplo, el enfermo tiene que trasladarse a otra ciudad para recibir tratamiento, desde la asociación se les ofrece un piso, una persona que les atienda, “todo lo que necesiten”. Otra ayuda que se ofrece desde la asociación es el pago de la gasolina en caso de que el enfermo tenga que trasladarse en su propio coche a recibir el tratamiento. Además, la asociación mediará y buscará alternativas para aquel enfermo que quiera acudir a otro hospital porque no esté conforme con el diagnóstico o tratamiento que se le esté dando en el centro al que acude.

Son muchas y muy variadas las formas que tiene esta asociación de ayudar a los enfermos de cáncer. Lo “más importante”, lo que Mercedes pide para un enfermo de cáncer, “es que tengan todo cubierto”. “Por eso me he implicado yo”, señala, “primero para la investigación, porque es muy importante, y segundo para ayudar a la gente enferma a pasar por un cáncer, que no es grato”.

Cómo acudir a la asociación

Acudir a la asociación para pedir ayuda si eres un enfermo de cáncer es fácil. Mercedes y el resto de mujeres que la forman hacen que así lo sea. Aquel que necesite de sus servicios debe saber que Mercedes y los miembros de la Junta siempre están disponibles para ayudar. “Yo procuro solucionarles todos los problemas cuanto antes para que no sufran”, señala Mercedes.

“Que no decaiga”

Mercedes no duda en cuál es el mensaje que transmitiría a un enfermo de cáncer. “Que no decaiga, que tenga ánimos”, señala, “que con actitud positiva es con la que hay que ir a cualquier enfermedad”.

En su caso, dice, cuando a ella le diagnosticaron el cáncer pensó en su hermana, Pilar, y se autoconvenció de que si “ella lo ha superado, yo voy a superarlo también”.

Premios Mujer Bierzo 2023

El Ayuntamiento de Cacabelos, con la alcaldesa Irene González al frente, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca. Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Cacabelos apoya esta iniciativa. En ocasiones anteriores, pudimos conocer las historias de Pilar Álvarez y María Luisa Bernardo.