Midiendo el terreno con fotografías (I)

En la actualidad y dado el nivel de desarrollo tecnológico pocas cosas hay más triviales que un utensilio para hacer fotografías, sea un teléfono móvil o una cámara fotográfica. Las imágenes que obtenemos a través de una cámara fotográfica o un utensilio similar son similares a las que vemos a simple vista porque en efecto, el ojo humano funciona de modo parecido a como lo hace una cámara fotográfica. Técnicamente esto se puede expresar diciendo que vemos las imágenes en proyección cónica. No obstante, a simple vista no somos capaces de saber con rigor suficiente la anchura de la fachada de un edificio que se halle a cierta distancia de nosotros, ni tampoco cual es esa distancia. Lo único que hacemos es estimar estos datos. Sin embargo, si disponemos de imágenes fotográficas de cualquier espacio dado, tenemos unos conocimiento elementales de trigonometría y sabemos actuar de modo adecuado, es posible saber con una precisión, que puede ser asombrosa, el tamaño y la forma de los objetos fotografiados. También es posible conocer la distancia a la que se encuentran del punto de toma de las imágenes los objetos en cuestión. Puesto que las cámaras de fotos digamos normales, no se emplean para medir el terreno, lo habitual es que no vengan preparadas para este menester, pero aún así cualquier topógrafo, ingeniero o técnico similar que se lo proponga con ganas, puede sacar mucho partido a una cámara fotográfica normal.

Aunque pueda parecer extraño, es esta una técnica ya tan antigua (casi) como la invención de la fotografía y se conoce como fotogrametría. A mitad del siglo XIX, se iniciaron las investigaciones en este campo de la topografía por el francés A. Laussedat, así pues, no se trata de algo muy novedoso, si no de algo muy poco conocido, por el ciudadano corriente Me estoy refiriendo al empleo de máquinas fotográficas (o teléfonos móviles), normales y corrientes, ya que supongo que hace muchas décadas que existen otro tipo de cámaras fotográficas, (fototeodolitos) diseñadas especialmente para hacer planos del terreno o de las fachadas de los edificios.

La técnica que se ha de emplear para medir el terreno (una finca, un edificio, las orillas de un río,…) es una copia de la técnica que los topógrafos llaman la intersección directa. Con este tipo de técnica de medida, desde la orilla de un río se puede medir un edificio que se halle en la orilla opuesta, sin necesidad de cruzar para nada el río. Lo intento aclarar aún mas. En la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada se puede trazar en el suelo una línea recta de longitud adecuada. Hecho esto situando en los dos extremos de esta línea un teodolito, midiendo la longitud de esa línea y realizando una serie de visuales a diversas torres del Ayuntamiento, es posible hacer un plano totalmente correcto que nos indique las respectivas posiciones de esas torres, entendiendo como tal sus distancias y también sus alturas respectivas. Para que quede bien claro señalo que técnicas parecidas son las que se utilizan para medir la distancia de La Tierra a estrellas lejanas. Se basan en el cambio de posición aparente de un objeto cuando cambia la posición del observador. Dicho de otro modo podemos saber la posición de objetos lejanos (sean las esquinas de una finca o estrellas lejanas), simplemente conociendo la dirección y pendiente (orientación de una visual), con la que los observamos desde al menos dos puntos cuyas posiciones lógicamente se conozcan.

Este es un asunto un tanto complejo y por ello lo trataré de explicar con calma y del modo mas sencillo posible. No obstante será inevitable introducir alguna expresión que pueda parecer un poco “difícil”,…pero hoy en día casi todo el mundo tiene acceso a la Red. Aquí se pueden intentar aclarar las dudas. Para empezar debo señalar que es imprescindible conocer la amplitud del campo visual del utensilio que hace las fotos. Este es ya un asunto que requiere cierto ingenio y ciertos conocimientos de trigonometría elemental. Pero esto no es todo. Este es como ya he señalado, un asunto un tanto complejo. Precisamente por ser un asunto complejo, por hoy no seguiré hablando del tema y lo dejaré para una segunda parte en la próxima publicación en “Bierzo Digital”. Inserto eso si una imagen que sirve para intuir por donde van los tiros.