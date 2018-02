Miembros del consejo de Caja España investigados afirman que siempre buscaron el beneficio de la entidad

A excepción del exalcalde de León, Fernández Álvarez, los ocho consejeros citados este lunes, incluido el berciano Juan Elicio Fierro, se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez

En la imagen, tres de los investigados, Alejandro Menéndez (2D), Juan Elicio Fierro (3D) y Artemio Domínguez (I), junto a sus abogados. / Carlos S. Campillo

Los ocho miembros del consejo de administración de la antigua Caja España citados a declarar hoy por el juzgado de León que investiga un presunto delito de administración desleal de la cúpula de la entidad de ahorros, coincidieron en señalar que siempre tomaron las decisiones en función de los informes técnicos, desde la legalidad y buscando el beneficio de Caja España.

No obstante, de los ocho citados sólo el exalcalde de León, Francisco Fernández Álvarez, prestó declaración al juez, ya que los siete restantes -Miguel Ángel Álvarez Sánchez, Bernardo Fernández Álvarez, Artemio Domínguez González, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Alejandro Menéndez Moreno y Francisco Javier García-Prieto- se acogieron a su derecho de no declarar.

Fernández Álvarez aseguró a la salida de los juzgados que después de nueve años “aguantando el chaparrón” por este caso la “fuerza de la razón” le permite seguir con la “cabeza alta y muy tranquilo”. El exregidor, que anunció que cuando se resuelve todo el proceso ofrecerá una rueda de prensa para dar toda la información, se limitó a declarar que “las cosas están claras”.

El Juzgado número cinco investiga al consejo de administración de Caja España entre 2009 y 2012 por la refinanciación de una serie de préstamos a favor de empresas del que entonces era presidente de la entidad, Santos Llamas. En total, según sostiene la Fiscalía, estas operaciones generaron un perjuicio económico a la entidad de casi 60 millones de euros.

Sin embargo, el abogado Jesús Sánchez Lamas, que lleva la defensa de Artemio Domínguez González, Juan Elicio Fierro Vidal, Alejandro Menéndez Moreno y Alfredo Fernández Salvadores, afirmó que no hay nada en la denuncia que determine que hubo una conducta de administración desleal. “Ellos no concedieron los créditos, se limitaron a mantener una situación que era inevitable y a crear en León un espacio temporal para que aquello no hubiera estallado. Podía haber estallado la Caja y el resto de las empresas de León, pero aquello se evitó gracias a la lealtad de estos señores”, afirmó.

A su vez, Jesús Sánchez también se mostró convencido que después de la declaración del exalcalde de León, la Fiscalía pida el archivo del caso y el juzgado lo conceda.

Sobreseimiento

Por su parte, Miguel Ángel Álvarez Sánchez, representante de UGT en el consejo de administración de la entidad bancaria, argumentó su negativa a declarar a la espera que se resuelva un auto de sobreseimiento pendiente de decidir, pero también apuntó que las “circunstancias del caso” pueden cambiar ya que uno de los implicados en el proceso puede estar afectado por un aforamiento, en referencia al diputado zamorano Fernando Martínez Maíllo.

No obstante, en declaraciones a los medios a la salida de los juzgados, Álvarez Sánchez recalcó que el consejo de administración, “desde la honestidad”, siempre tomó las decisiones “más convenientes y más beneficiosas para la Caja”.

Refinanciación similar a otros promotores

Fuentes del proceso aseguraron a Ical, que todas las decisiones se tomaron a propuesta de los técnicos y con el aval de la Junta de Castilla y León y explciaron que se trató de una refinanciación de créditos que provenían de 2004 y 2005 y cuyos intereses se habían pagado con normalidad hasta finales de 2008, año en el que la entidad es objeto de Estudio por parte de la Inspección del Banco de España y no detecta ninguna anomalía en esta concesión. Asimismo, señalaron que ante las dificultades de la sociedad derivadas de la crisis económica se hizo un estudio de la situación y se le ofreció un plan de refinanciación que incluía una cadencia de tres años y un aumento del tipo de interés, es decir, unas condiciones similares a las que, en ese momento, recibían otros promotores inmobiliarios.

Además, rechazan la acusación de administración desleal por no haber pedido nuevas garantías en la refinanciación ya que no había otra alternativa que la refinanciación, dado que en caso contrario hubiera que haber acudido a un concurso de acreedores y acudir a un pleito judicial en el que, además, si se hubieran planteado nuevas garantías se hubiera defraudado al resto de acreedores que no acudirían en similares circunstancias al reparto.

También se justifica la calificación de la operación como ‘normal’ ya que Santos Llamas había venido devolviendo los intereses y no es hasta 2011 cuando el Banco de España recalifica la refinanciación de dudosa. En este sentido, recuerdan que la calificación contable no es competencia del Consejo de Administración y que el Banco de España no ha abierto expediente alguno por esta circunstancia.

Estricta legalidad

Por su parte, el que fuera procurador de las Cortes de Castilla y León y presidente de la Diputación de León Francisco Javier García-Prieto Gómez, también se acogió a su derecho a no declarar alegando que apenas conoce la causa ya que sólo lleva 16 días personado. “Yo he tenido acceso a la documentación el pasado 6 de febrero y “desconozco el contenido del asunto para realizar una declaración responsable y fundamentada”, aseveró.

Además, García-Prieto afirmó que tanto él como el resto de los miembros del consejo de administración actuaron conforme a la más “estricta legalidad”, en función del interés de Caja España y siguiendo los dictámenes de los técnicos.

Mientras tanto, Ana Peñalosa, abogada de Izquierda Unida, coalición, que ejerce en el caso la acusación particular, reconoció que el exalcalde apuntó en su declaración que siempre se guió por los informes técnicos. A su vez, también indicó que se esperaba que el resto de los investigados se acogieran a su derecho a no declarar.

Las declaraciones continuarán mañana, a partir de las 10,30 horas, cuando están llamados a declarar como investigados Marcos García González, Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, María Begoña Núñez Diez, María Olga Palacio García y José Antonio Turrado Fernández.