Miguel Ángel Cercas: “Es una gozada vivir en León”

Miguel Ángel Cercas. / Luis Roa

Miguel Angel Cercas Rueda es un escritor sevillano asentado en León desde hace 25 años que compatibiliza su trabajo como asesor financiero con el de escritor. Su último libro, A orillas del Esla. Aforismos, alientos y demás está teniendo un rotundo éxito entre sus numerosos lectores.

¿En qué momento le entró el “gusanillo” de la literatura?

Hace seis años hice unos cursos de escritura con Manuel Cuenya y Silvia Zayas, aquí en León, y desde entones adquirí el hábito de escribir todos los días al menos una hora, normalmente al comienzo de la mañana. Antes lo hacía de manera ocasional, ahora es parte de mi rutina diaria y me encanta. En una sala concreta, con música suave de fondo, con el olor de unas gotitas caldeadas con una vela de lavanda o artemisa… Este es mi ritual. Además, con el tiempo me he ido creando una biblioteca literaria con autores que explican su proceso creativo y que me nutren en mi camino de escritor.

Acabas de publicar tu segundo libro de aforismos, A orillas del Esla. El anterior sobre la misma temática que publicaste en 2018 llevaba por titulo A orillas del Bernesga. Se refiere a dos caudalosos ríos de la provincia de León. ¿Esto indica que el agua es para usted fuente de inspiración literaria?

A mí me inspira todo lo que sucede, pues suelo ir con la mirada atenta. Lo que leo, las conversaciones que tengo, las películas, las anécdotas diarias en el trabajo, cuando practico senderismo o voy andando por Ordoño II… Todo es fuente de inspiración. Y como siempre tengo algún proyecto en marcha, deposito ahí todo lo que absorbo. Paseo muchas veces, solo o en compañía, por la vera del Bernesga hasta el parque San Isidro y también por La Candamia, por lo que posiblemente la trilogía de aforismos se complete dentro de un tiempo con A orillas del Torío. A mí no solo es el agua, es toda la naturaleza la que me inspira profundamente.

¿Qué hace un andaluz, y más concretamente un sevillano, en León?

Llevo por estas tierras 25 años, por lo que me considero leonés de adopción. Vine para trabajar, primero en el Consorcio León con Futuro, una entidad público-privada que conseguía subvenciones de Europa para realizar proyectos en León. Más tarde, en el 2000, puse en marcha el banco de inversiones Renta 4 y hasta hoy. León me encanta: la timidez de la gente, su clima, la naturaleza a diez minutos, su rica gastronomía, su cultura e historía… Es una auténtica gozada vivir en León.

He leído todos sus libros, pero uno de ellos me ha impactado positivamente, no solo por el título, también por su contenido y desarrollo: Entre Dios y yo, publicado en el año 2019. ¿Qué supone Dios en tu vida y en tu literatura?

Entre Dios y yo. Microrrelatos para nada (des)moralizantes es una síntesis de la doctrina católica. Tiene la peculiaridad de que cada tema viene acompañado por una cita de alguien que para mí es relevante (Juan Pablo II, Santa Teresa de Jesús, Madre Teresa de Calcuta, San Agustín o Jutta Burggraf) y luego, a continuación, puede leerse mi microrrelato.

¿Que qué supone Dios en mi vida? Pues todo. Pretendo en mi día a día tener una mirada contemplativa: mantener una conversación continua con Él, ofreciéndole mi trabajo, dándole gracias por una buena conversación o por mis clases de yoga o pidiéndole por alguna necesidad. También intento ver a Dios en los demás, lo que me facilita el tratar a todas las personas con la dignidad que se merecen, de hijos de Dios. Y todos los días, además, tengo varios momentos trascendentes a través de la liturgia de la santa misa y en los diversos ratitos de oración con Dios, de diálogo, de tú a tú.

Empezó a publicar en el año 2015 y vas publicando libro por año.

Así es. Para mí la inspiración es trabajada. Todos los días, con constancia, con ganas y sin ganas. Y escribo y reescribo, claro. Al tener una meta, me ilusiono con cada proyecto y, además, me marco plazos. Realmente a cada libro le podría dedicar muchas horas, pero hay que poner algún límite. Al menos, a mí me viene bien ponérmelos. Los dos últimos no los he presentado por las circunstancias de la covid, pero los anteriores lo hemos pasado muy bien en el Gran Café con la complicidad de mis acompañantes, a los que estoy sumamente agradecido, y con toda la gente que participó de alguna manera. De este último que he publicado, A Orillas del Esla, ya tengo grabados cincuenta vídeos de amigos con los que me he reído bastante haciéndolos. Se pueden visionar en mi web miguelangelcercas.com o en la página de Facebook.

¿Son compatibles las finanzas, ya que usted profesionalmente es asesor financiero, y la publicación de libros?

Totalmente. Dedico muchas horas del día a mi trabajo de asesor financiero, que me apasiona. Se trata de ayudar a los demás a que obtengan una rentabilidad financiera, según su perfil de riesgo, según sus necesidades. Se trata de mantener buenas conversaciones para poder asesorarles en profundidad, algo a lo que aspiro también escribiendo: mantener una conversación con el lector, alma con alma. Y no solo en el momento de la lectura, también cuando comentamos después de la lectura algún tema del libro. Y, con unos pocos, además, mientras lo escribo. Al final, todo es cuestión de poner un cierto orden en tu vida para dedicar el tiempo preciso a cada actividad sin que te absorba demasiado en detrimento de otras actividades también necesarias.

En León contamos con una buena nómina de escritores de renombre y prestigio y hasta tenemos un Premio Cervantes. ¿Qué opina de los escritores leoneses?

¡Que voy a opinar! Son todos buenísimos. No quiero citar a nadie en concreto porque todos son fantásticos, los más conocidos y otros que no lo son tanto. En los tiempos de la prepandemia, asistía a presentaciones de libros y, una vez al mes, a Cuento Cuentos Contigo, donde, en un ambiente cordial y muy sano, leíamos nuestros escritos. Hay otros foros literarios, también de poesía. León, en este sentido, no tiene nada que envidiar a otras ciudades.

Sabemos que también forma parte del colectivo literario “Conectivodivergente”.

Después de uno de los cursos que te mencionaba con Silvia Zayas, un grupito de alumnos decidimos reunirnos cada quince días para mandarnos “deberes” y leerlos en las quedadas. Es estupendo contar con personas que anden en tu misma sintonía, que te animen, te lean y te comenten. Escribir tiene un punto de esfuerzo y de soledad que requiere un entorno favorable, y el de los Conectivos es estupendo. Hemos estado un temporada larga que nos conectábamos por Zoom, pero no es lo mismo. Y, recientemente, nuestro lider espiritual, Joaquín O, marchó a Madrid, por lo que ya nada será igual. Pero ya estamos volviendo a quedar cada dos semanas.

En uno de sus libros, Valores en alza. Tu conducta determina tu inversión, dice que las virtudes humanas de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza ayudan a ser un buen inversor.

Exacto. Quise estudiar, para un inversor, qué es lo que realmente importa. Por eso, me centré en su “círculo de influencia”, es decir, aquello que depende de él mismo, para olvidarnos un poco del “círculo de preocupación”, aquello, que, aunque le afecte, no depende de él: los tipos de interés, el precio del petroleo o la evolución de las materias primas. Y, estudiando a los clásicos, me di cuenta que esas virtudes cardinales, las que siempre se han considerado como buenas y que nos ayudan a conseguir nuestros fines, eran igualmente aplicables a los inversores. ¿Quieres ser un buen inversor? Sé prudente, sé fuerte, sé templado. En este libro Valores en alza. Tu conducta determina tu inversión, intento explicar de manera práctica qué es eso de ser un inversor virtuoso. Tengo experimentado que a los inversores que toman este camino les va bien. Y, de paso, se hacen mejores personas.

Finalmente, ¿cuál será su próximo libro?

Desde hace unos años, cada semana escribo una colaboración de caracteres en La Nueva Crónica de León. Una semana es sobre un tema relacionado con la inversión, normalmente de carácter atemporal; otra, con algún otro asunto de interés: Sueños lúcidos, Personas Altamente Sensibles, el destino universal de los bienes o el sentido de la vida para la filósofa Esfahani (sentido de pertenencia, de propósito, de trascendencia y de narrativa). Creo que mi próxima publicación será el resultado de alguna de estas colaboraciones.