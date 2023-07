Miguel Suárez: "Vox es la única opción para dar un giro de 180 grados a las políticas actuales"

Miguel Suárez Arca, candidato de Vox al Congreso de los Diputados. / QUINITO

El número dos por VOX a la provincia de León y actual procurador desde el 2022 en las Cortes de Castilla y León, Miguel Suárez Arca, hace balance en esta entrevista de un año de vida parlamentaria y propone la reindustrialización del Bierzo como eje principal de la campaña de cara a las elecciones de este domingo.

¿Cómo ha sido el primer año de vida parlamentaria en las cortes de Castilla y León? ¿Qué se respira?

Distinto a lo que se podía esperar. Lo que hemos ido viendo a lo largo de este año es algo que demuestra la razonable desafección de los ciudadanos con la política. Muchos de los parlamentarios que allí conviven viven en un burbuja completamente ajena de la realidad. Es gente que lleva sin trabajar muchos años en la empresa privada y son ajenos a la realidad de la calle. Por otra parte muy bien, creo que el trabajo que llevamos desde Vox es muy bueno, hemos logrado reabrir 'melones' y debates que llevan muchos años sin abrirse ya se por el partido socialista intentando llevar el discurso hacia ciertos puntos, y el partido popular no teniendo ganas de hacer ningún discurso. Por lo que estamos contentos de haber sido parte de ser uno de los grupos que sustenta el primer gobierno de coalición de Vox y el Partido Popular en España y que la verdad está funcionando muy bien. Con fricciones naturales.

¿Son productivos esos roces?

Los roces siempre son productivos, si no los hay la democracia tiene poca funcionalidad, si no existen roces para qué votamos a distintos partidos. Los roces demuestran que hay una variedad de opiniones que chocan entre sí. También te digo que los roces en la mayor parte de los casos se quedan en lo parlamentario. El Partido Popular era un partido muy acostumbrado a las mayorías absolutas, con una rutina en la que nada cambia. Tenemos unas prioridades distintas muy similares a las de sus votantes, pero distintas de las de algunas de sus diligentes y por lo tanto son roces naturales del trabajo diario, pero en general, el trabajo y los roces han sido razonables y naturales.

¿Sigue la mano tendida al Partido Popular?

Nuestra mano siempre está tendida, pero firme, no tenemos que estar a favor de todo lo que el Partido Popular propone, y siempre en defensa de nuestros votantes y de nuestros principios. Lo hemos demostrado en Valencia, lo hemos demostrado en Extremadura, en Castilla y León y en Ponferrada, frente a un partido que no sabemos si por motivos electoralistas se dedica continuamente a lanzar improperios, a mezclarnos con los socialistas con ese chantaje tan vacío.

¿Qué vende Vox de cara a este 23 de julio?

Somos el verdadero voto útil. Suena un poco raro cuando somos el partido que estadísticamente o demoscópicamente parece no aspirar a la presidencia del gobierno en estas elecciones. Pero es evidente que frente a unas posiciones determinadas, por un lado, del partido socialista y sus socios de la izquierda, ultraizquierda, e incluso terroristas abiertamente, porque han llevado a terroristas condenados en sus listas, que tienen una ideología muy clara y marcan sus pautas de manera clara y continúa con ellas. Tenemos por otro lado, un Partido Popular que desea una mayoría absoluta si es posible para que nada cambie. Por lo tanto, es Vox la única opción que tienen los españoles ahora mismo para que realmente las políticas cambien respecto a las que hemos ido viendo.

¿Qué se lleva el Bierzo de todo esto?

Centramos mucho el tiro en esta campaña en la reindustrialización y la recuperación del apoyo por parte de la nación de todo nuestro sector primario y secundario de manera radical y firme. En El Bierzo tenemos un caso paradigmático que es un ejemplo de otros muchos casos que han ocurrido en España, una supuesta Transición Justa, que ni ha sido transición ni ha sido justa. Lo que ha hecho es cerrar la térmica de Cubillos que está a punto de ser derribada. Se eliminó la minería y durante todo este tiempo hemos estado viviendo, sobre todo en las cuencas mineras, de las subvenciones de los fondos mineros, y como se suele decir, de la pensión del abuelo. La gente se va al calor de las metrópolis, lo que propone vox es dar un giro de 180 grados de todas estas políticas a través de la explotación de nuestros recursos.

Por lo tanto, proponemos la minería de profundidad, ya que sabemos lo que hacen las minas de cielo abierto con nuestra tierra y no es aceptable, además más productivas y seguras para los trabajadores que las de antes. Las cuencas mineras son necesarias porque creo que es una herencia justa a todo el trabajo que desarrollaron nuestros padres y nuestros abuelos durante tantos años. Proponemos derogar la Ley del Cambio Climático, volver a permitir la exploración y explotación de nuestros recursos, hacer un Plan Nacional de Reindustrialización de la Energía que permita si es necesario volver a abrir Centrales Térmicas. También mejoras de las Infraestructuras para El Bierzo, reparación del viaducto de la A6, mejora del nudo del Manzanal y una vez que se consiga habrá que seguir presionando para conectar a través del AVE Ponferrada y Lugo, aunque sabemos que técnicamente es muy difícil.

¿Pretenden volver a abrir la Central Térmica de Cubillos?

La Central Térmica ahora mismo no es posible repararla. Tampoco estamos ahora en disposición de decir que el Gobierno va a crear una empresa pública de energía, y por lo tanto va a construir una Central. Lo que pretendemos es ponernos a disposición de las grandes empresas eléctricas que ya están y decirles, señores del gobierno ustedes van a facilitar que exploten los recursos naturales de España y que construyan las centrales necesarias para que esos recursos nos hagan soberanos energéticamente, y a partir de ahí trazar los diferentes acuerdos con empresas.

¿Qué pasa con el Parque Agroalimentario?

El presupuesto no es infinito. Nos hemos sentado con las diferentes asociaciones y con los productores y les es prioritario la modernización del regadío incluso antes que construir un Parque Agroalimentario. ¿Quiere decir que no se vaya a hacer? No, pero las prioridades son unas u otras.

Sabemos que Vox está en contra de las Zonas de Bajas Emisiones ¿Cómo va a hacer el partido para sortear las presiones europeas?

Nosotros no pretendemos sortear la ley. Respetamos las leyes que existen, pero que conste que no es una directriz europea, la exigencia está en la ley de cambio climática española. Por otro lado, sabemos que hay vías legales para prologarlo, en el caso de Ponferrada, dentro del pacto que hemos firmado, sabemos que se va a solicitar una prologa hasta el 2026 para que se puedan hacer todos los informes económicos como de calidad de aire pertinentes. En segundo lugar, hemos acordado que en el caso de que se tenga que implantar, se implante circunscrita a la zona peatonal de la Zona Alta. Ponferrada ya tiene una zona de bajas emisiones. Legalmente es posible porque se cumplen los requisitos de población, igual habría que incluir alguna calle más en el entorno y por lo tanto en ese aspecto no habría problema.

Roger Scruton, escritor muy seguido por usted, define el conservadurismo algo así como que “lo bueno cuesta mucho construirse y poco que deshacerse”. A nivel provincial ¿Qué es eso tan bueno que pretende conservar Vox?

Tenemos una provincia que tiene una riqueza no solo natural si no también cultural enorme. El conservadurismo lo que dice es que destruir lo que hemos creado durante siglos de civilización es extremadamente fácil, lo difícil es mantenerlo. Por lo tanto, nosotros queremos mantener nuestro entorno natural, mantener nuestras explotaciones y el derecho a poder vivir de nuestros recursos, que en El Bierzo se ha hecho desde siempre, lo vamos a terminar perdiendo por imposiciones externas perfectamente asumidas por los gobiernos de nuestra nación. Vivimos en una ciudad que hace años la llamaban la ciudad del dólar, y ahora mismo nos encontramos en una situación tremendamente precaria.

Hemos visto muchos titulares donde gobiernos de coalición PP-VOX han cancelado obras de teatro, también en Castilla y León. ¿Cuáles son los motivos que se trasladan desde este partido?

Actualmente, no te sé decir de forma concreta que obras son las que se están cancelando y cuales son las razones desde esos ayuntamientos de coalición. Obviamente, allá donde Vox tome partido en una consejería de cultura como es el caso de Ponferrada, donde vamos a dirigir el Instituto de Cultura, nosotros exactamente igual que ha hecho el partido socialista cuando ha tomado posesión, seremos los que marquemos las pautas del programa cultural de nuestro municipio. En esas pautas, nosotros no vamos a ser tan sectarios como lo han sido los socialistas en toda la historia de la democracia, donde por mucho que a día de hoy nunca se sacara públicamente cancelaciones de obras, se hacían de manera continuada. Conozco a mucha gente del mundo del teatro, como Toni Cantó que han trabajado muchas veces en esto y se han visto totalmente vetados y censurados por el partido socialista. No vetaremos nada siempre y cuando la obra de manera evidente tienda a mostrar culturalmente determinadas actitudes que nosotros consideramos contraria a la cultura, simplemente allá donde el departamento de cultura dependa de Vox será Vox el que decida los procedimientos culturales de ese año, algo totalmente razonable.

No creo que haya que cerciorar la historia de una manera concreta, creo que la historia debe ser contada de forma fidedigna, con todas su cosas buenas y sus cosas malas que al final es lo que ha tenido. Normalmente en la historia no hay buenos y malos, suele haber muchos grises.

¿Cómo es el León que pretende dejar Vox dentro de 4 años?

Me encantaría que el León de dentro de 4 años hubiera dejado de degradarse. Porque en 4 años no se puede corregir el rumbo, decirte que en 4 años tendríamos un verano esplendoroso sería mentirte y mentir a los votantes, creo que no es justo. Hay que dejarle a los leoneses un León que deje de perder población, que deja de perder tejido industrial, un León que deje de perder autónomos, un León que empiece a progresar con una política nacional que recupere esa explotación de los recursos y un león donde cualquier leones quiera dedicarse a la agricultura tenga todas las facilidades para poder hacerlo.

En el caso de Ponferrada, ya se la hemos empezado a dejar a los ponferradinos, cuando fuimos capaces de detener la aberración que se iba a hacer con los sueldos públicos del ayuntamiento, esa no es la Ponferrada que queremos dejar. Desde el mismo día que se nos informó estábamos en contras, y así se lo hicimos saber al alcalde.