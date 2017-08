Finalmente no pudo ser y el ex corredor vasco y ex mánager de Caja Rural no pudo cosechar en la capital berciana el récord de España de las 12 horas en la distiplina de ciclismo en un circuito que constaba cada vuelta de algo más de 4 km. El arrancó muy bien Azparren y el ritmo era muy bueno pero unos problemas estomacales le obligo a poner fin a su aventura. Hasta su retirada había recorrido un total de 266 km y con un tiempo empleado de 7 horas y dos minutos. La media era de 37,8 km/h. También como datos a destacar podemos decir que las 100 primeras millas las hizo en 3 horas, 58 minutos y 19 segundos. La media en este caso fue de 40,5 km/ h. Los primeros 200 km invirtió 5 horas y 4 minutos y la media fue brutal de 39,47 km/h. De esta manera ha conseguido dos récord del Mundo en la distancia de 100 km y 200 km.