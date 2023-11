Miles personas rechazan en León la amnistía con gritos contra Sánchez y Puigdemont

Miles de personas se concentran en León por la igualdad de los españoles y contra la amnistía. / Campillo

Miles de personas llenaron este domingo la plaza de San Marcelo de León y espacios adyacentes -9.500 según fuentes oficiales- secundando la convocatoria del PP contra la amnistía y el pacto de gobernabilidad con Junts. La presidenta provincial, Ester Muñoz, fue la encargada de dar lectura al manifiesto de la jornada arropada por cargos orgánicos e institucionales de la formación en medio de un ambiente que describió como “festivo, serio y firme” para mostrar el rechazo de los asistentes a “los pactos con delincuentes para hacerse con la Presidencia del Gobierno”.

“Queremos democracia; no queremos ser los de siempre los que estemos cebando a los de siempre”, añadió la también diputada nacional en una concentración en la que exhibieron cientos de banderas de España y numerosos carteles con frases alusivas a la convocatoria y otras más ‘personalizadas’. Así, varios asistentes portaban pequeñas pancartas con las imágenes del alcalde de la capital, José Antonio Diez, el secretario provincial y diputado del PSOE, Javier Alfonso Cendón y la diputada y secretaria de Igualdad, Andrea Fernández acompañadas de la pregunta “¿Con León o con Puigdemont?”.

‘España no se humilla’, ‘Pedro Sánchez a prisión’, ‘No es un presidente, es un delincuente’ fueron frases coreadas por parte de los asistentes, acompañadas de mensajes como ‘España en pie’, ‘Por la igualdad de los españoles’ o ‘Amnistía no, democracia’. Muñoz concluyó su intervención con las frases: “España no se rinde. Viva León, viva España y viva el rey” a la que siguió el himno nacional.

La cita reunió a responsables públicos del PP procedentes de toda la provincia, entre ellos, los alcaldes de Ponferrada, Marco Morala, y La Bañeza, Javier Carrera. Como estaba anunciado, Vox apoyó la movilización y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, acudió para mostrar el mensajes de que “es necesaria la unidad nacional, no es el momento de los partidos y nosotros apoyaremos cualquier movilización de la sociedad civil pacífica, como la que ha habido hoy aquí”.

Después de la concentración, parte de los presentes inició la marcha convocada hacia la sede del PSOE en la capital, como cierre de una semana con concentraciones de dispar asistencia al mismo punto.