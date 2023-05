Mili Yacanto dice adiós al Bembibre Hockey

Mili Yacanto, jugadora del Bembibre Hockey Club. / BHC

Mili Yacanto no seguirá en el Bembibre Hockey la próxima temporada, según anunció el propio club en una nota de prensa. La jugadora italoargentina fue una de las destacadas en la gran temporada del equipo berciano, logrando 26 goles en otros tantos partidos en la OK Liga Plata Femenina, con un póker en la última jornada.

En una carta abierta a los aficionados, Mili Yacanto señala que "fue una temporada difícil y con una mezcla de emociones y sentimientos" de la que se lleva "miles de recuerdos, experiencias y personas que fueron parte de mi vida y que van a seguir estando".

Además de su labor con el primer equipo del Bembibre Hockey, Mili también era una de las encargadas de la escuela de patinaje del club, donde se ganó el cariño de los más pequeños.

Carta de despedida de Mili Yacanto:

Fin de una temporada difícil y con una mezcla de emociones y sentimientos.

Primero, agradecer al equipo y cuerpo técnico que con mucho trabajo pudimos conseguir los objetivos que nos propusimos el primer día.

Segundo, agradecer a todas las personas y niños que confiaron en mí y me apoyaron desde el primer partido hasta el último. Brindándome su cariño en el día a día, incluyéndome en sus familias, y que nunca me dejaron sola en ningún momento.

Tercero, agradecer a Pïa y a sus hijos por ser mi gran pilar, mi motorcito, mi familia en todo este tiempo. Siempre es un placer compartir cancha y vida con "vos".

Me llevo conmigo miles de recuerdos, experiencias y personas que fueron parte de mi vida y que van a seguir estando.

Gracias Bembibre por hacerme sentir en casa, por hacerme sentir estos colores como si hubiera nacido "acá", por llenar el pabellón. Sin su apoyo todos estos logros del equipo no podrían haber sido posibles. Es increíble el apoyo y la afición que tuvimos en todos los partidos ya sea de local o de visitante.

Me despido del lugar que fue mi casa, un pedazo de mi corazón siempre tendrá algo de Bembibre. Me voy tranquila de haber peleado hasta el final por este pueblo, por este equipo, por estos colores.

Gracias equipo por esta temporada y por todos los objetivos y metas que cumplimos. Les deseo los mayores éxitos para la temporada que viene.

- Ascenso a OK Liga.

-Campeonas de OK Liga Plata.

-Subcampeonas Copa de la Princesa.

Gracias @bembibre_hockey_club