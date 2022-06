Casi un millar de películas se inscriben en el Festival Internacional de Cine de Ponferrada

La XX edición del Festival Internacional de Cine de Ponferrada, organizado por la Asociación Mi Retina me Engaña, recibió este año un total de 990 películas para participar en las seis secciones oficiales a concurso, el programa Ver para Educar y las secciones paralelas.

Se trata del décimo año que el Festival se celebra con la categoría de internacional y 216 películas de las 990 totales son de procedencia extranjera, lo que supone el 21 por ciento del número total de las películas participantes, procedentes de 43 países diferentes.

Entre las producciones recibidas se encuentran algunas de las más destacadas de esta temporada, distribuidas por Kimuak, Agencia Freak, Marvin&Wayne, Promofest, Banatu Filmak, Jóvenes Realizadores, YAQ Distribución, Line Up Shorts, MMS, Digital 104, Films On The Road, InOut Distribution, Infocortos, CityBlue Films, Distribution with Glasses, Selected Films, Madrid en Corto, ECAM o ESCAC.

Los Comités de Selección estarán constituidos por alrededor de 40 personas que visionarán y valorarán todas las películas registradas en esta edición. La organización del Festival Internacional de Cine de Ponferrada comunicará los finalistas de las diferentes secciones oficiales a concurso, el programa Ver para Educar y las secciones paralelas a partir del 15 de julio en su página web.