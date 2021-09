Fotograma de ‘Cuando no esté Lola’. / PonferradaFilmFest

El Festival Internacional de Cine de Ponferrada ofrece este miércoles, 29 de septiembre, la sección ‘La Mirada Crítica’ a partir de las 19.00 horas en el salón de actos Ovidio Lucio Blanco de la biblioteca municipal Valentín García Yebra. Esta sección recoge seis trabajos comprometidos con la realidad social con temas como la pobreza, la exclusión social, la discapacidad o el desempleo.

Las películas a concurso son Cuando no esté Lola, de Cristina Orosa y Beatriz Romero; Valeria, de Álex San Martín; The woman under the tree, de Karishma Kohli; Stanbrook, de Óscar Bernàcer; Como cualquier otro, de Sergi González; y La banyera, de Sergi Martí i Maltas.

Además de la proyección presencial, las películas también se pueden ver online a través de la plataforma FesthomeTV del 27 de septiembre al 3 de octubre.