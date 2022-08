Una mirada en red desde el Campus de Ponferrada de la Universidad de León

En el 2002 se inicia un camino valiente por parte de quienes creyeron que la comunicación construye sociedad. El Bierzo Digital ha culminado distintas etapas desde aquel punto de partida hasta el momento presente. No todas las organizaciones deciden “surfear” etapas. Es más fácil la calma, lo conocido, lo seguro. Sin embargo, este contexto de statu quo no genera emoción ni entusiasmo. Esta es la clave para hacer sostenible un proyecto exitoso: dinamismo y cierto grado de riesgo retador. Y, a mi entender, es la opción con la que identifico a El Bierzo Digital.

Podría tirar de hemeroteca y hacer un extenso y merecido recordatorio de logros, como ser pioneros en esquelas digitales, las primeras fotogalerías, pegatinas QR en terrazas, los desayunos digitales, sus numerosos premios y reconocimientos, etc. Sin embargo, me gustaría resaltar su esencia: la profesionalidad y comunicación con raíces desde el Bierzo. Han formado un núcleo esencial de toda una red de comunicación que se gestiona desde nuestro Bierzo y Astorga.

Las redes son mi especialidad investigadora y su conocimiento me ha permitido comprender el comportamiento de las personas en sus distintos contextos. Por tanto, permítanme hacer una breve “fotografía” de El Bierzo Digital en clave de red.

Las redes son organismos vivos, nacen, crecen y se reproducen. Evidentemente, en estas etapas también sufrirán enfermedades (dificultades) que tendrán que afrontar con resiliencia para volver a tener un éxito saludable. En mi opinión, El Bierzo Digital ha sido una organización resiliente, con capacidad de adaptación y manteniéndose fiel a su razón de ser.

Según el profesor Carlos Lozares, lo más importante de la Teoría de Redes es que el foco no se pone en el individuo, sino en el individuo y en sus conexiones, formando un todo. Esto es realmente importante para el mundo de la comunicación, puesto que cada vez que El Bierzo Digital genera opinión o reflexión no lo genera sólo en el lector, sino que lo hace en todos los contactos de sus lectores. Alguien lo lee y lo comenta con su vecina, con su compañera o lo comparte con un amigo a través de Istagram, Twitter, Facebook, etc. Por lo tanto, el impacto de su trabajo va más allá de lo local, se hace global, se extiende rompiendo las barreras físicas del territorio, y esto engrandece al Bierzo.

El prestigioso Steve Borgatti de la Universidad de Kentucky, quien nos acompañó para hablar de redes en el 2011, subrayó que lo más importante de las redes es que las conexiones no solo conectan a las personas, sino que también conectan sus objetivos y sus metas. De esta forma, la libertad de pensamiento responsable impulsada desde El Bierzo Digital, construirá objetivos y metas colectivas también responsables. Luego este núcleo de comunicación se convierte en “foco” del que emanan ideas e inspiración que podrían convertirse y materializarse en proyectos ricos, socialmente hablando. Esta es una realidad, en base a la cual ensalzo el valor de todo su equipo de profesionales y de quien lo lidera.

En este contexto de felicitación por el XX Aniversario de El Bierzo Digital, no solo quiero subrayar su capital humano y profesional como medio de comunicación, sino también poner un especial y cariñoso énfasis por su compromiso con el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. Como Vicerrectora del Campus de Ponferrada siempre he agradecido la labor de los medios de comunicación. El Bierzo Digital ha cubierto la actividad académica, investigadora, de eventos y ha buscado momentos especiales para hacer más visible a nuestro campus. El Campus necesita estos momentos para situarnos más centralmente en el tablero nacional e internacional.

Evidentemente para la Universidad de León es importante la labor de El Bierzo Digital, pero también lo es para nuestro territorio cada vez que difunde la actividad universitaria. Tener estudiantes universitarios genera contenidos, movimiento, eventos creativos, tendencias, y, lo más importante, nos exige estar siempre “despiertos” ante lo que se demanda y el cómo se demanda. La red de la Universidad de León como institución debe coordinarse con las redes de comunicación para retroalimentarse, y por nuestra parte, todo nuestro compromiso en esta colaboración.

Desde el Campus de Ponferrada de la ULE, felicito a El Bierzo Digital por su XX aniversario y espero compartir muchos más aniversarios.