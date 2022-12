Mirandés-Ponferradina

David Gallego charla con Joseba Etxeberría antes del partido. / LaLiga

David Gallego se fue de Anduva muy enfadado con la actitud de sus jugadores en la primera parte del partido ante el Mirandés: "Nunca hay que quitar mérito al rival, pero podíamos haber defendido mejor los goles. Por encima de los errores, en la primera parte estoy muy decepcionado con mi equipo y se lo he dicho al descanso porque no hemos competido. Cada acción dentro del área nos remataban solos y el castigo ha sido justo y merecido. El equipo se ha venido abajo ante cualquier adversidad y eso no lo podemos permitir, y no es cuestión de uno o de dos, es general".

El técnico insistió en que hay mucho por hacer a nivel psicológico con un equipo que se viene abajo ante cualquier adversidad: "Tenemos mucho trabajo que hacer porque parece que cada acción es la última de la temporada y las cosas que pasan no nos tienen que penalizar tanto. Tras el descanso hemos mejorado y hemos generado quizá para encontrar el empate, pero lo de la primera parte no me ha gustado en absoluto y no se puede volver a repetir. Hay que competir y tener más amor propio a nivel individual".

En ese sentido, Gallego considera que las vacaciones pueden venir bien para limpiar la cabeza de sus futbolistas: "Al que sea inteligente le tienen que venir bien las vacaciones para resetear y empezar de cero. Los chicos están entrenando muy bien, pero tenemos trabajo porque cualquier cosa que nos pasa en contra nos penaliza en exceso. A partir de ahí vamos a crecer seguro. Tengo confianza en este equipo porque veo que quieren, pero hay que limpiar esas cosas. Para eso hemos llegado también, creo que estamos en el camino de darle la vuelta a la situación. Si sirve para aprender, bienvenido sea lo que ha pasado porque queda muchísimo".

Por último, el entrenador de la Deportiva aseguró que la situación clasificatoria, con el equipo en puestos de descenso, no le quita el sueño a estas alturas de la competición: "Queda una vuelta entera y es lo que menos me preocupa. Lo que me ocupa es lo poco competitivos que hemos sido en la primera parte. O ganas cuatro o cinco partidos seguidos o tenemos que acostumbrarnos a esto. La clasificación nos dice que no hemos hecho las cosas muy bien y debemos crecer en muchos aspectos, pero no me preocupa habiendo tantos puntos por delante".