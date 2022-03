Mirandés-Ponferradina

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de Anduva. / LaLiga

Jon Pérez Bolo analizó la derrota de la Ponferradina ante el Mirandés en Anduva señalando que "cuando haces una primera parte tan mala, concediendo tanto al rival, lo normal es que pierdas. Cometimos varios errores muy graves que nos ponen por detrás en el marcador. Si ya es difícil sacar resultados cuando vas empatado, con 2-0 en contra peor, y más si nada más empezar la segunda parte cometes otro error y te meten el tercero".

El técnico blanquiazul insistió en que "En la primera parte no hemos comparecido, no hemos sido la Ponferradina, no hemos llegado a las ayudas y hemos cometido errores individuales importantes. En la segunda hemos intentado cambiar cosas pero entras y te hacen otro gol. Con la primera parte que hemos hecho conseguir sacar algo en este campo es casi imposible. Tras el 2-0 tuvimos algo de pausa, pero el VAR nos anula por poco el gol que podía hacernos entrar en el partido".

A pesar de la abultada derrota, Bolo aseguró que "no tenemos que dramatizar" e insistió en que el resultado "no me genera ninguna duda. Todo el mundo dice que la Ponferradina se va a caer de ahí, pero al final de temporada lo veremos. Y si caemos, lo haremos con las botas puestas porque vamos a pelear hasta el final. Que los demás digan que vamos a caer significa que vamos por delante de ellos y me gusta que equipos importantes se fijen en nosotros. Seguimos por delante y vamos a ir hasta el final".