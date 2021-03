Igea y Mañueco este jueves. / Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, volvió hoy a manifestar hoy que confía plenamente en Ciudadanos y en la palabra de Inés Arrimadas, y mostró su deseo de que Isabel Díaz Ayuso obtenga unos buenos resultados electorales para ella, la Comunidad de Madrid y el PP.

Fernández Mañueco participó hoy en el programa de radio ‘Herrera en Cope’ y se sometió a una ronda de preguntas por parte de los tertulianos del programa que dirige y presenta el periodista Carlos Herrera.

El presidente autonómico reconoció que él, tal y como abogaba Santa Teresa, adopta una actitud de “paciencia, serenidad y prudencia”, ante los terremotos políticos que vive España. Al respecto, manifestó que, en estos casos, es la mejor posición para abordar las consecuencias de la presentación la moción de censura del PSCyL; el adelanto electoral en Madrid y la moción de censura al Gobierno del PP y Cs en Murcia.

Asimismo ratificó su “total confianza” en Cs Castilla y León y en los miembros de su partido que conforman el Ejecutivo autonómico con los que trabaja, ya que subrayó el máximo empeño de las dos formaciones es “hacer política con mayúsculas y por ello solo se preocupan de los problemas de las personas”.

“Yo creo en lo que veo y las personas de Cs en Castilla y León me merecen todo el crédito, tienen mi confianza y tengo su confianza y no sólo las personas que están en el gobierno, sino también los procuradores. Con Inés Arrimadas he hablado, antes de que se presentara la moción, y a mi me ha dado su palabra y desde luego confío en ella”, ratificó.

Fernández Mañueco, no quiso a entrar a valorar las informaciones que apuntan a que el presidente del PP podría relegarlo, y recordó que tal y como decía Mariano Rajoy: “Génova es un concepto jurídico indeterminado”.

En este sentido, reveló que ayer habló sobre la situación política en Castilla y León con el presidente del partido, Pablo Casado, con el que tiene una “cordial relación”, y garantizó que se siente “totalmente respaldado por él”. “Pablo Casado cuenta con mi lealtad personal y política más allá de esas informaciones periodísticas”, expresó,

Respecto a las estrategias que establece Pablo Casado con respecto a desvincularse de VOX o querer ocupar el espacio político que puede dejar Ciudadanos tras apoyar la caída del Gobierno de Murcia, el presidente de la Junta, abogó por que Pablo Casado hable “no con VOX sino con los votantes del centro derecha, ahora fragmentado, para demostrar que el PP es capaz de dar estabilidad y gobernar con seriedad y responsabilidad. “Creo que Pablo Casado lleva con certeza el timón”, puntualizó, para después respaldar su estrategia.

Por otro lado, criticó que el Gobierno de España transfiera a las comunidades autónomas ayudas para el sector hostelero sin hablar con las mismas y sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Respecto a la pandemia, el presidente de la Comunidad apostó por los cierres perimetrales en el puente de San José y Semana Santa, y aseguró que durante el pico de la tercera ola, el Sacyl realizó, en una semana, cribados con antígenos al siete por ciento de la población, por lo que el Sistema Público Sanitario ha respondido “a la perfección” ante la pandemia.

“Estamos tomando medidas preventivas para evitar el contagio y la movilidad. Es por ello que mantenemos el toque de queda y reducción de las personas no convivientes a cuatro. Son medidas para que no haya una cuarta ola”, concluyó.