Molinaseca entra en la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España

Molinaseca / EBD

La Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España anunció este sábado el listado de las localidades que entrarán en su ‘club’ en 2021, entre las que se encuentra Molinaseca, en el Bierzo, tal y como hicieron público durante la asamblea nacional de presidentes celebrada en Frías (Burgos). Será presentado oficialmente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) junto a los otros municipios que se adhieren a la red y durante la primavera, según avanzaron, se celebrará un “importante acto de proclamación” en esta bella localidad berciana.

Junto a Molinaseca, otras diez localidades pasarán a formar parte de Los Pueblos Más Bonitos de España: Beget (Girona), Baños de la Encina (Jaén), Genalguacil (Málaga), Nuevo Baztán (Madrid), Valverde de la Vera (Cáceres), Agulo (La Gomera), Roncal (Navarra), Bulnes y Cudillero (Asturias) y Garachico (Tenerife).

Estos once municipios han superado una auditoría durante este 2020, con más de 40 criterios, para poder formar parte de esta red, en aspectos tan importantes como el cuidado del patrimonio, la armonía del municipio, limpieza, conservación de las fachadas, circulación de vehículos, cuidado de flores y zonas verdes, la actividad cultural programada o la atención a las tradiciones, entre otros muchos.

Molinaseca se convertirá así en la segunda localidad berciana en la lista, junto a Peñalba de Santiago, y la tercera de la provincia de León, que también cuenta con Castrillo de los Polvazares como uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

En palabras del presidente de la asociación, Francisco Mestre, “hoy es un día de orgullo y de felicidad para todo el conjunto de pueblos que forman parte de esta red, en el que damos la bienvenida a once nuevos integrantes a esta red de calidad”. “Para nosotros, la credibilidad como marca es lo más importante, por lo que nuestros pueblos pasan una rigurosa auditoría que busca llevar al visitante a otro tiempo, donde la belleza, la buena conservación, la armonía y otros aspectos importantes como la cultura, la gastronomía, la tradición o el folclore son indispensables. Por eso nuestra asociación no busca tener muchos pueblos, busca tener solamente los mejores, los más bellos, los que no te puedes perder”, manifestó.