El Museo de la Radio de la capital berciana fue el lugar elegido para la presentación de ‘Adiós tristeza. Hola serenidad’. Se trata de un libro de autoayuda que ha sido editado por Editorial Angels Fortune y la autora ha sido Mónica Calvo. El acto de presentación en Ponferrada contó con la presencia de la concejala de Cultura y Turismo, María Antonia Gancedo. También estuvo presente la editora del libro, Isabel Montes y obviamente la autora de esta obra que se mostraron encantadas de este proyecto que ha cosechado grandes éxitos en apenas un mes desde su publicación. El libro ya está en las librerías.

Sinopsis del libro

Esta es la historia de María. La escribió de su puño y letra antes de que llegara

aquel buen día. María era una persona normal y corriente pero no tenía el control sobre sí misma, sus propias decisiones las tomaban otros. Se consideraba poco valorada, encerrada en la vida que le había tocado y, muchas veces, invisible. En el fondo, sentía la soledad a la vuelta de la esquina. No se respetaba, no se valoraba, no se quería. No era tan feliz como merecía… Cargada de síndromes e inseguridades un día no tuve otro remedio que tirarla al mar y hacerla desaparecer. Bendito

día. Resurgió una nueva persona brillante, vital y segura. Consiguió ver la luz al final del túnel porque creyó en ella misma y descubrió que era única y especial.

La escritora resume el significado de este libro con las siguientes palabras. “Creer en ti, en eso consiste este libro, en eso consiste la vida”.

Datos de la escritora, Mónica Calvo

Mónica Calvo Redondo es una joven escritora nacida en la provincia de León y que vivió en la comarca de La Cepeda, de donde es oriunda su familia. Lectora compulsiva desde su tierna

infancia, ya en el instituto de Astorga, donde estudió, reveló a través de sus escritos gran capacidad de análisis y sensibilidad, una mezcla perfecta para captar los pequeños detalles.

Creativa y autodidacta, su vocación por la escritura la ha llevado a escribir un libro para ayudar a sus lectores a entender, a conocer y crecer como personas.