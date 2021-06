Mónica Domínguez: “Lo malo ha pasado y el futuro vuelve a ser prometedor”

Mónica Domínguez en los viñedos de Gancedo en una foto de sus redes sociales. / Instagram @monicadominguez

La conocida periodista de viajes Mónica Domínguez se encontraba en México cuando la irrupción de la pandemia le pilló grabando un nuevo reportaje para el programa Viajeros Cuatro. “Me llaman para que vuelva… y no me lo creo”, nos cuenta. Dejaron la grabación y se fueron para el aeropuerto. Recuerda haber comentado a su equipo aquello de “verás como en quince días nos vuelven a mandar”. Fue al poner los pies en Barajas y hablar con su hermana, con la que comparte apartamento, cuando entrevió la magnitud de lo que se nos venía encima. Algo que ha resultado ser “inédito en nuestras vidas”, remarca.

Su hermana es enfermera y le contó que la iban a mandar a trabajar la UCI. Eso suponía que si Mónica decidía quedarse en Madrid, a su hermana la alojarían en un hotel. Tuvo claro que no iba a hacer que su familiar estuviera trabajando sin poder descansar en su casa. Su decisión fue clara: venir a Ponferrada a pasar el confinamiento en el Bierzo, en su tierra.

Ahora, ha recuperado su actividad profesional aunque, recuerda, “la pandemia ha limitado nuestra libertad” y si bien los destinos de los que suele ocuparse su programa son internacionales, en este momento eso se ha remodelado y esta viajando (y mucho) por España. Además de en Viajeros Cuatro, colabora en la revista de viajes Traveler, donde ha publicado varios artículos en los que ensalza las maravillas del Bierzo.

Entremedias, han pasado unos cuantos meses en los que Mónica no ha perdido el tiempo. “Mucha gente empezó a hacer tartas”, pone como ejemplo de aquellas semanas de confinamiento, “pues a mí de da por hacer cursos de emprendimiento y marketing online”, algo de lo que, nos cuenta, siempre había querido hacer más. Ese desarrollo profesional era, para Mónica Domínguez, algo que tenía pendiente “para cuando tenga un poco de hueco”.

Remangada en esta dimensión cada vez más primordial en nuestras vidas, fue consciente de cómo el consumo online ha evolucionado en los últimos tiempos pero, además, de cómo la crisis sanitaria ha acelerado estos procesos, tal como pudo corroborar con la información de los expertos que iba estudiando. Cuando se vio con los conocimientos necesarios, se lanzó a hacer algo que llevaba dentro y que ahora había encontrado la forma de dimensionar: creo la marca de ropa y complementos Norte Collection, su línea de moda inspirada en lo que más ama: los viajes.

Encontró la ayuda de sus amigas, un grupo de mujeres bercianas que le dieron apoyo y consejo con asuntos como crear una página web y apurar los diseños. Lo lanzó en noviembre y empezó muy bien, “ayudada por la Navidad” y que ahora hay más mercado online, señala. Norte Collection ya es una realidad gracias, entre otras cosas, a una convicción que mueve a esta periodista y viajera: “hay que estar siempre al pie del cañón”.

Moda y viajes: dos facetas para conocer el mundo de Mónica Domínguez

La moda y los viajes no son mundos tan separados, eso es algo de lo que uno puede darse cuenta hablando con Mónica Domínguez. “La moda es cultura… y también historia”, nos cuenta: hablamos de moda “de los años 20 o de una ‘boina parisina’”. La forma de vestir está ligada a los tiempos y a los lugares, a la cultura. Para ella, es un aspecto más que conocer en su afán por explorar y conocer culturas, en sacar de dentro todo lo que puede aportar un viaje.

La moda nos habla de las costumbres y, al igual que con la música, señala Mónica, “con la moda puedes viajar a diferentes lugares”. Y claro, añade ella: “viajar es conocer”.

Durante estos meses y para este proyecto, han jugado un papel muy importante las redes sociales. La conocida periodista berciana lo tiene claro: “hoy en día las redes sociales son nuestro escaparate, tanto personal como profesional. No un reflejo de la realidad, sino una muestra de lo que quieres transmitir”, explica.

Por eso ella, más aún dedicándose a la comunicación, se esmera en cuidarlo. Le ha servido para una infinidad de cosas. Para empezar, ha podido conocer “lugares remotos que no tenía ni idea de que existían” y, también, gente con la que ha podido colaborar o marcas que han querido contar con ella como comunicadora.

No se considera una influencer (a pesar de sus más de 15.000 seguidores en instagram) y tiene claro que nunca recomendaría algo a sus seguidores “si no me gusta o no me representa”. Es cuestión de tener “coherencia a la hora de utilizarlas”: las redes sociales no se pueden comer tu vida. “Disfruto de lo que me gusta y luego lo comparto, no se puede dar la vuelta a la tortilla”, explica esta periodista de viajes.

Su instagram es una muestra de esa pasión por descubrir y conocer lugares que disfrutar y de ese volcarse en “contar lo bueno, lo rico que estaba aquello que probamos o mostrar ese sitio que nos gustó”. Se sirve de esta red social para comunicar toda esa energía que transmite, que le da tanta personalidad y que, asegura, proviene “de esas personas y cosas positivas” de las que se rodea. “Somos es el resultado de lo que nos rodeamos” y, desde luego, ella es pura positividad.

Mónica Domínguez y El Bierzo

La periodista berciana Mónica Domínguez estudió en el colegio La Inmaculada y posteriormente en el instituto Álvaro de Mendaña. Por muy lejos que viaje, de alguna manera, el Bierzo “siempre está en mi corazón: me voy a Tailandia y les hablo del Bierzo y de Ponferrada”. Algunos de sus compañeros no lo entienden, pero ella lo lleva en corazón, un amor inmenso por estas tierras de montaña de la provincia de León. “¡Y les recomiendo a todo el mundo venir!”, nos cuenta esta conocida comunicadora.

“Es una suerte haber nacido en una tierra con tanta riqueza, gastronomía, paisaje, patrimonio… ¡y esta gente!”, cuenta con alegría; “¡y no todo el mundo tiene esa suerte!”, añade.

Mónica intenta transmitir en su trabajo y en sus redes toda esa energía, la de “la vida es aquí, la vida es ahora, hay que vivir el momento”. Un mensaje que en un momento como este, tiene que claro que se verbaliza en que “lo malo ha pasado y el futuro vuelve a ser prometedor”.

Ella apuesta por “echarle valentía y coraje” y, tras estos meses duros, en los que ha visto como su carrera profesional sufría, como otras muchas, un parón, que ella aprovechó para encontrar nuevas formas de comunicar, en las redes y a través de la moda, sigue convencida de una máxima: la de darlo todo en este preciso momento.

Es un sentimiento que, dice “muchos no entienden” pero es que… “¡los bercianos somos así!”, recuerda. Y eso, nos dice para terminar, es lo que más le gusta compartirlo.

Sobre Mónica Domínguez

Instagram: https://www.instagram.com/monicadominguez/

Web personal: https://monicadominguez.es/

Norte Collection: https://nortecollection.com/

Su artículos en Traveler: https://www.traveler.es/autor/monica-dominguez/402