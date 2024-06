Las monjas de Belorado no entregarán las copias de las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico

Las monjas clarisas del monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) no entregarán una copia de las llaves del monasterio al Comisario Pontificio, Mario Iceta, ni tienen intención de presentarse ante el Tribunal Eclesiástico. Así lo confirmó hoy a los medios de comunicación el ayudante del falso obispo, Pablo de Rojas, y portavoz de las monjas, José Ceacero.

El plazo para entregar un juego de llaves del monasterio, tal y como se les requirió el pasado jueves cuando una comitiva eclesiástica se personó en el templo, concluyó a las 00.00 horas de este martes. Durante la jornada, ante el amplio despliegue de medios que esperaban a las puertas del monasterio, el portavoz de las monjas José Ceacero salió para confirmar que no han entregado las llaves ni tienen intención de hacerlo.

“Si no me las han entregado a mí, que he tenido que ir a por la llave para abrir, se las van a entregar al apoderado de no sé quien”, afirmó Ceacero, en referencia al apoderado del Comisario Pontificio que la pasada semana acudió junto a la comitiva eclesiástica.

Asimismo, en referencia a si las monjas acudirán ante el Tribunal Eclesiástico, el próximo domingo 16 de junio, dado que el pasado 6 de junio se les citó a comparecer en un plazo de diez días naturales a partir de la recepción del mismo, José Ceacero señaló que “no piensan acudir a ningún sitio”. “Otra cosa es que cambien de opinión de aquí a que termine el plazo”, apuntó.

En este punto, a preguntas de los medios acerca de cómo está afectando a las monjas la intervención de sus cuentas, su portavoz indicó que lo están llevando “con toda naturalidad”, dado que sabían “a qué se podían arriesgar”. “Están intentando afrontar esas dificultades que eran conscientes de que podían ocurrir”, afirmó. “Lo que no puede hacer el señor Iceta es quedarse con el dinero del trabajo de las monjas”, apuntó al respecto.

José Ceacero aprovechó su intervención ante los medios para acusar al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de querer “quedarse con los inmuebles” de Belorado, Orduña y Derio “para luego venderlos”. “No tienen vocaciones, cada vez tiene menos seguidores la confesión católica por la mafia que es”, indicó el ayudante de Pablo de Rojas, que reiteró que la intención del arzobispo es “disolver la entidad, echar a sus legítimas propietarias, quedarse con los inmuebles y venderlos para convertirlos en dinero”.

Asimismo, recordó que las monjas tomaron la decisión de alejarse de la Iglesia Católica, a la que tachó de “secta surgida en el Concilio Vaticano II”. “Es la mayor secta del mundo, el mayor latrocinio que ha existido en la historia de la humanidad. Han robado la fe a miles de millones de personas”, aseveró.

Por otro lado, aseguró que tanto el falso obispo Pablo de Rojas como él son “asesores espirituales” de las clarisas de Belorado y permanecerán en el monasterio el tiempo que les pidan las monjas. “Si ellas nos reclaman para que estemos aquí, aquí estaremos. En el momento que decidan que no hace falta que estemos aquí, no estaremos y vendremos simple y llanamente para oficiar la misa, como ellas necesitan”, concluyó.