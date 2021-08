Morala demanda actuaciones “inmediatas” en La Placa

Morala, junto a varios compañeros del PP, en la avenida de Extremadura de La Placa. / EBD

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, insistió este viernes en señalar la “dejación y desatención” que, a su entender, tiene el Consistorio hacia pueblos y barrios del municipio. En esta ocasión, Morala centró sus críticas en el barrio de La Placa, donde demandó actuaciones “inmediatas”.

En concreto, el portavoz ‘popular’ señaló la situación de la avenida de Extremadura, donde las aceras se encuentran levantadas en varios tramos y ve necesario actuar sobre los plataneros, así como en el asfaltado de la calzada y el desbroce de las fincas privadas “negociando con la propiedad”. Los problemas de las aceras y el asfalto se extienden también a las calles Zaragoza, Lérida y Gerona.

“Esperamos que se ahorren el bochorno de negarlo, criticarnos y mirar para otro lado para tener que salir más adelante a reconocer el mal estado del barrio y echar la culpa a quien toque, que se les van acabando los falsos culpables y lo siguiente será imputar su desidia a los marcianos“, apuntó Morala, que visitó La Placa junto a los concejales Lidia Coca y Neftalí Fernández y el responsable de juntas vecinales, Carlos Fernández.

Problemas con la basura

Marco Morala también hizo referencia a los problemas con el servicio de recogida de basuras derivados de la falta de personal en la empresa FCC al no cubrir los puestos de los trabajadores que están de vacaciones: “Ante las explicaciones de las cosas que funcionan mal en el servicio de recogida de basuras nos han venido a dar la razón a nuestras quejas de las últimas semanas. Cuando lo decimos nosotros es un infundio, vamos de excursión y somos destructivos. Y al final, después de patalear, negar y mentir, no les queda más remedio que reconocer la evidencia que todos los vecinos ven y sufre y hay que buscar la excusa. Por una vez no fue la herencia, sino la empresa, que no tiene relevos, la carretera a los pueblos y cualquier otra cosa. Su incompetencia es la mejor explicación. Vemos también que en distintos pueblos la gente protesta, como en Villar o en Peñalba. Larga parece ser la mano de Morala y el PP. La triste realidad es el abandono reciente de los pueblos. No es que las concesionarias municipales funcionen a medio gas, es que el equipo de gobierno no llega ni a eso”.