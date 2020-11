Morala acusa a Olegario Ramón de ser “el primer alcalde” de Ponferrada “conculcador de derechos fundamentales constitucionales”

El portavoz del PP, Marco Morala. / QUINITO

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera de “gravedad” el “reproche que la justicia hace a todo el equipo de gobierno”, ha dicho en un comunicado, en referencia a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ratifica el derecho de estos grupos municipales de contar con personal de confianza.

“En el salón de plenos se sentaron trece personas que han conculcado nuestros derechos constitucionales. No cabe nada más grave en democracia. No es una percepción de la oposición; no es una queja de los que en su día nos opusimos a esa forma parcial y sectaria de entender el funcionamiento de la corporación, de los que acudimos al juzgado. Es una constatación objetiva del poder judicial, que es ajeno a las controversias políticas, a la pelea partidista”, ha declarado el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala.

“De la vulneración de derechos fundamentales son igualmente responsables todos los que votaron contra el principio de igualdad, además de contra el sentido común, como tantas veces hacen. Algunos -y algunas- que se llenan la boca de invocaciones a la democracia, la justicia y la igualdad deben hoy estar maquinando nuevas insidias contra los jueces que ponen de manifiesto su antidemocrática manera de gobernar. Desde este momento están señalados por esta forma ilegal de gobernar y cada acto que siga en esta corporación tendrá esa mancha jurídica y política”, ha añadido el portavoz popular.

A juicio del PP, “en el Ayuntamiento de Ponferrada han pasado muchas cosas a lo largo de los años, ha habido enfrentamientos políticos y judiciales. Ninguno revestía el carácter de este, la gravedad de vulnerar nada menos que derechos fundamentales; no una norma administrativa, sino que el equipo de gobierno ha quebrado la norma fundamental de convivencia de los españoles, nuestra constitución. Imaginamos lo que estarían diciendo y haciendo algunos de los integrantes de ese equipo de gobierno señalado por la justicia si hubiera sido el PP el condenado. Que mediten y se lo apliquen a ellos mismos.”

Morala opina que se ha querido “someter a la oposición, que tiene la misma legitimidad y representación de los ponferradinos y se han pasado, porque han obstaculizado y conculcado nuestra participación política, que es la de los miles de ponferradinos que han votado a nuestros partidos”.

En palabras del portavoz popular, “alguno se ha defendido diciendo que es más gasto político para el Ayuntamiento con la que está cayendo. Nada de eso les importaba entonces ni les importa ahora cuando se trata de las personas que contratan los grupos del equipo de gobierno. Veremos si se aplican el cuento con otra forma de cumplir la sentencia, o dotando a todos, a los siete grupos políticos municipales con personal de confianza, con el gasto que supondrá para un Ayuntamiento y para una ciudad con las importantes necesidades y carencias que tiene; y la otra opción es para ninguno de los siete, destinando esa partida a atender necesidades económicas y sociales. Fuera de estas dos opciones se incumpliría la sentencia y se volvería a vulnerar el principio constitucional de igualdad. Que elija el alcalde si gasto mayor y personal de confianza para todos o para ninguno”.

Para Morala, “esa decisión debe ser rápida, porque ahora mismo las personas de confianza de PSOE, CB y Podemos están en situación de ilegalidad sobrevenida, pues la sentencia anuló ese punto del orden del día. Mientras tanto y para siempre, el primer alcalde que arrastrará el triste título de conculcador de derechos fundamentales constitucionales en Ponferrada es Olegario Ramón”, concluye el líder de la oposición.