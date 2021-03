Morala acusa al alcalde de ser “incapaz de generar sinergias con otras administraciones”

Consideran que la propuesta del equipo de gobierno de Ponferrada presentó al Ministerio "era tan chapucera que no han podido reconducirla"

Marco Morala, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha expresado este viernes la decepción que, a su juicio, supone que la capital del Bierzo no tenga el respaldo para un proyecto de ayudas por el cierre de térmicas.

“Los socialistas se cansaron de repetir en campaña que Olegario Ramón tendría el respaldo de todas las instituciones que gobernase el PSOE. Dos años después el resultado está siendo desolador, pero quien lo sufre no es un equipo de gobierno incapaz de generar sinergias con otras administraciones, sino el municipio y su economía”, consideran desde el PP.

Morala asegura que “la primera consecuencia es que peligra un proyecto necesario para revitalizar la zona del polígono de la Llanada, de modo que la primera pregunta es ¿cómo va el alcalde a asegurar que se acometerá sin la subvención solicitada? Gobernar es superar contrariedades, así que ese proyecto deberá acometerse con otro presupuesto y esta incógnita deberá despejarse en horas, por lo que les instamos a que detallen hoy cómo y cuándo se acometerá”, apuntan los populares.

Para el portavoz popular, Es importante “recordar que quien rechaza la petición de Olegario Ramón es el Ministerio de Transición Ecológica y la Ciuden. Explicarán las razones por las que la propuesta del equipo de gobierno de Ponferrada era tan chapucera que no han podido reconducirla, y de eso tendrá también que dar cuenta el alcalde. Pero después de adelantar el cierre de las térmicas del Bierzo una década respecto al plazo europeo, vendiéndonos que habría un plus de ayudas, y de sufrir la pérdida de empleo que ha supuesto, es inconcebible que no se agoten las cantidades previstas para la puesta en marcha de proyectos en Cubillos y Ponferrada”, considera Marco Morala.

“La cruda realidad es que al alcalde no le respaldan ni los suyos cuando llega el momento de la verdad, que es el de aportar dinero para los proyectos de Ponferrada. El equipo de gobierno navega entre la desidia de no seguir más de cerca sus proyectos para evitar rechazos y la chapuza de no presentar propuestas aceptables. Ni para los suyos”, concluyen desde el PP.