Morala acusa al Ayuntamiento de ser un “sacacuartos” por su “presión fiscal”

El portavoz del PP, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala ha emitido este miércoles un comunicado en el que se dirige al alcalde diciendo que “no es cuestión de ponerse medallas, más aún si está aprovechando el trabajo de anteriores corporaciones y los remanentes que dejaron, sino de acertar en la inversión y priorizar para no sangrar a los ciudadanos con más presión fiscal”.

“En la ETAP [de San Clemente], hace unos días, se jactaba de unas inversiones que son escasas, y más escasas aún si se tiene en cuenta el dinero que se encontró porque su permanente actitud obstruccionista vetó muchos proyectos en los años en que estuvo en la oposición. De esos tiempos, en los que prefería parar inversiones que acordarlas con el equipo de gobierno, prefiere no acordarse. Por eso ha tenido dinero para gastar. Presumen de 18,5 millones de inversión. Que son insuficientes lo afirman ellos mismos, así que nos ahorran la explicación. Lo reprobable es que en tiempos de crisis, el Ayuntamiento debería ser un motor económico para la ciudad con sus inversiones, y no el sacacuartos que es con su presión fiscal. Lo cierto es que se recauda demasiado para lo que se ve, y lo que se ve no es lo que el municipio necesita”, apunta Morala.

“El alcalde demuestra, con cada decisión fiscal, que lo suyo es recaudar más y gastar peor. ¿Han visto reflejados los ciudadanos en esas inversiones el esfuerzo que hacen pagando tributos al ayuntamiento? ¿Esas inversiones les han mejorado tanto su vida que desean pagar más impuestos, como les exige el equipo de gobierno de Ponferrada y los socialistas españoles?”, considera el portavoz popular.

“Si pensamos en las medidas que hemos apoyado con nuestro voto para la recuperación económica, a diferencia de lo que el alcalde hacía en la oposición, ¿qué frutos han dado ya a tenor de la actividad y el empleo perdido? Instamos al alcalde a acordar inmediatamente con todos los grupos municipales las líneas fundamentales de la inversión, ya que gasta y no invierte, incumpliendo los planes para la recuperación de la crisis. Así no es de extrañar que acumulen plan sobre plan, sin frutos, sin más actividad económica, sin más empleo, sin nuevos sectores de actividad. Para esto no hace falta recaudar más”, asegura el líder de la oposición.