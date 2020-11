Morala acusa al PSOE de usar oncología como “estrategia política de desgaste a la Junta”

Morala en una reunión con el PP regional. / PP

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha mantenido una videoconferencia con los cargos públicos regionales del Partido Popular en la que se han abordado algunas cuestiones derivadas de la pandemia.

Han tenido ocasión de intercambiar con la Consejera de Familia impresiones sobre la incidencia que el ingreso mínimo vital está teniendo en algunas familias bercianas perceptoras de renta básica, que pueden ver incluso disminuir las cantidades que perciben, por lo que, según el PP, se ajustará esa situación.

También se ha comentado la evolución en las residencias de la tercera edad del Bierzo y de Ponferrada, que en los días pasados han tenido que intensificar el seguimiento y extremar las medidas para evitar la propagación del covid.

Sin embargo, la parte principal del encuentro ha girado en torno a la situación de algunas especialidades médicas de atención especializada en el área de salud de Ponferrada. “Siempre pediremos mejores y más amplios servicios médicos. Es un compromiso que adquirimos con los ciudadanos. No solo seamos comprensivos, sino reivindicativos con la demanda de mejores especialidades, de todas y en especial, de oncología. Pero no podemos amparar que lo que es una necesidad social y una demanda unánime ciudadana se transforme solamente en una estrategia política socialista de desgaste a la Junta. Eso no soluciona problemas. Por eso nuestra posición es sencilla: sí a los enfermos, no a la demagogia. La sanidad no puede ser un arma política. Eso no es solo contrario a una política que busque consensos; es que es indigno para con los que necesitan atención médica”.

Ramón habla de “contactos leales”

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, calificó de “contactos leales” sus conversaciones al respecto de la situación del servicio de oncología con otros niveles de la administración. En los minutos previos a la concentración de apoyo a la hostelería del pasado domingo, Ramón elogió el “esfuerzo de la gerencia” y de “los oncólogos de león” por conseguir una solución.

Sobre su presencia en la concentración convocada el pasado sábado frente al Hospital, Ramón alegó que el propio Ayuntamiento es miembro de la Plataforma por la defensa de la sanidad pública del Bierzo y Laciana. En dicha concentración, a mayores del alcalde de Ponferrada, Ramón, y del presidente del Consejo Comarcal, estuvieron presentes el portavoz de los socialistas a nivel autómico, Luis Tudanca, y el presidente de la diputación de León, el también socialista Eduardo Morán.