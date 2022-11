Morala afea a Ramón que “Renfe se limita a recuperar lo que se había suspendido por la pandemia”

USE Bierzo también ha criticado a Ramón por “su apresurado y patético intento de ponerse una medalla gracias a la decisión de Renfe de recuperar el Alvia directo de Ponferrada a Madrid”

Imagen de archivo de un Alvia.

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido este jueves un comunicado en el que afirma que “el alcalde está en una posición de debilidad tan extrema, que cualquier cosa le viene bien para la propaganda. Todavía no hemos recuperado el nivel de conexiones que teníamos antes de la pandemia, así que menos medallas. Pero alegrarse de recuperar lo que los suyos nos hurtaron es un nivel de autocomplacencia tan grande como el nivel de apatía y cobardía a la hora de reivindicar lo que por derecho corresponde a Ponferrada”, ha dicho Marco Morala.

Para los populares, “es evidente que los suyos no tienen muy en cuenta las peticiones del alcalde, si las hace, porque está muy lejos de conseguirse lo que comprometieron para Ponferrada cuando estaban en la oposición. Después de tanta automedalla se han puesto todos a buscar en el comunicado de Renfe dónde decía que Olegario lo había conseguido todo, y aún siguen buscando, porque Renfe se limita a recordar que recupera lo que se había suspendido por la pandemia”, señalan desde el PP.

“Ahora bien, ya que está tan crecido el alcalde por las cosas que dice conseguir, a ver si se anima a reclamar más frecuencias, que arreglen la vía en el Manzanal y que acorten una hora el viaje a Madrid, que es lo que comprometieron antes de votar. Y ya de paso, a ver si se hace la autovía a Ourense, que eso no es nada para el paladín de las infraestructuras. Pero el dinero para esas inversiones se ha ido a Cataluña ante el silencio cómplice de los socialistas ponferradinos, que las listas están cerca”, apunta Marco Morala.

“Para algaradas las del PSOE que se manifestaba para que hubiera más trenes y animaba a cortar las vías en Ponferrada cuando estaba en la oposición y para silencio cómplice del expolio ferroviario el de Olegario Ramón cuando gobiernan los socialistas. Pero no es cuestión de algaradas ni de fotos plenarias, sino de interlocución y reivindicación. La que le falta al alcalde para que de verdad se haga justicia con nuestras comunicaciones ferroviarias”, opinan desde la oposición.

“Cómo están de necesitados de autobombo que se congratulan por tener menos de lo que había, menos de lo que prometieron y menos de lo que se necesita”, concluye Marco Morala.

Críticas desde USE Bierzo

Por su parte, desde USE Bierzo también han criticado a Ramón por “su apresurado y patético intento de ponerse una medalla gracias a la decisión de Renfe de recuperar el Alvia directo de Ponferrada a Madrid”.

Los de Samuel Folgueral aseguran que “ya nos gustaría tener la garantía de que más allá de la campaña navideña se va a seguir prestando el servicio, cuando la rentabilidad que es la que posibilita su recuperación decrezca”.

USE opina que “si, según él, la responsabilidad de que el Alvia vuelva a casa por Navidad es de Olegario Ramón, habrá que achacarle la misma responsabilidad en la supresión masiva de servicios ferroviarios desde que es regidor. Si quisiéramos aplicar sus razonamientos simplistas, tendríamos que recordarle que fue él quien justificó la supresión del servicio directo a Vigo por una cuestión de rentabilidad, lo que convertiría a esa misma rentabilidad en la razón de que el Alvia vuelva a funcionar de momento. Por lo mismo, los usuarios que son transportados en autobús a León por falta de maquinistas están esperando a que Olegario Ramón se desplace con ellos en lugar de hacerlo en cualquiera de sus coches oficiales, o que clame por la recuperación del nocturno a Barcelona para acudir a su próximo congreso del Internet de las cosas. Sin embargo, la ciudadanía tiene criterio más que suficiente para no comprar propaganda. Ponferrada ha perdido su presencia en cualquier foro donde se discuta el futuro del transporte ferroviario desde que Olegario Ramón, que se niega a pisar ningún callo, es alcalde. A ese tren llega tarde, como a todos los demás”, concluyen desde USE Bierzo.