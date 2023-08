Morala afirma que habrá representación berciana en las food trucks de la Encina

Imagen de archivo food trucks. / QUINITO

Respecto a las críticas por parte de la Asociación de Hosteleros del Bierzo, en las que calificaban de "inadmisible" que no se promovieran o priorizaran negocios bercianos, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha sido contundente: "Va tener más beneficios que perjuicios", y no descarta que asistan negocios bercianos "estoy seguro de que algunos de ellos podrán beneficiarse de esta iniciativa".

Además, aplaude la idea del anterior equipo de gobierno de trasladar esta cita con los ponferradinos y visitantes al Parque de la Concordia durante el pasado año, "es algo que funciona y hay que valorarlo positivamente, este año se realizará no exactamente en el mismo lugar pero sí en el mismo parque".

Adelanta que el concejal de fiestas en los próximos días dará más declaraciones al respecto "pero estoy seguro que hosteleros bercianos participarán activamente en este evento durante las fiestas de la Encina" y añade que es "una actividad complementaria a los servicios ordinarios de hostelería de Ponferrada y les beneficiará de una manera directa".

En cuanto a la convocatoria en la que se ofrece este servicio a otros negocios fuera de la comarca recuerda que "forma parte de una serie de contratos y actividades que están sometidos a los procedimientos administrativos, no se puede dar preferencia ni excluir territorios, todos los ciudadanos españoles y todas las empresas pueden acceder en base de igualdad y objetividad cumpliendo con los requisitos que se establezcan".

Tasa de basuras

Por otro lado, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aprovechó la intervención para reafirmar su compromiso electoral de aliviar la carga tributaria para los ciudadanos. "Vamos a cumplir nuestros compromisos electorales y de gobierno y en cuanto se pueda habrá una reforma tributaria que afectará a distintos impuestos o a la tasa de basura" aunque descartó eliminar, de momento, la tarifa de gestión de residuos establecida durante el mandato previo debido a la posibilidad de la pérdida de subvenciones europeas, basándose en los análisis técnicos, "somos un equipo de gobierno serio, vamos a respetar a los funcionarios de la casa siguiendo sus informes". Así, propone reducirla, pero no eliminarla como propuso desde la oposición.

Cabe recordar que Morala, cuando estaba en la oposición, había votado repetidamente en contra de esta tarifa. "En nuestro programa electoral hablamos de una rebaja tributaria que pueda afectar a la tasa de la basura, nosotros propusimos dos plenos extraordinarios desde la oposición para eliminarlos, voto quien votó para que no saliera adelante y la realidad es que la situación de la sociedad va cambiando y nos tenemos que adaptar a la situación real del municipio" argumenta el actual alcalde.

Aunque se apoya en una futura bajada en la presión tributaria, "se valorará de qué manera podremos lograrlo de la mano de los funcionarios presentaremos cuando se deba un expediente de la reforma tributaria, nuestra intención es que se produzca una rebaja que se note en los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas".