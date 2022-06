Morala acusa al alcalde de mentir sobre la Noche Templaria

Cena Templaria en el Castillo de Ponferrada en 2017. / QUINITO

La reubicación de la cena de la Noche Templaria sigue levantando ampollas en Ponferrada y este jueves el portavoz del PP, Marco Morala, acusó al alcalde de mentir en las razones argumentadas para sacar la cena templaria del Castillo y llevarla a la orilla del río Sil.

"Ha dicho que el Ayuntamiento cubría más de la mitad del precio del cubierto en la cena y eso no se corresponde con la realidad", explicó Morala. "El cubierto lo ha pagado siempre cada comensal y no a medias entre el Ayuntamiento y los asistentes a la cena. Es verdad que ha intentado hacer una más de yo invito y tú pagas intentando colar el pago de la carpa en la licitación de este año, lo que no le ha salido bien, pero hacia atrás es todo bastante claro y distinto a la pobre justificación que ha inventado sobre la marcha", añadió.

El portavoz 'popular' insistió en que "lo que ha dicho el alcalde no es ni siquiera una verdad a medias, ni una mentira a medias, es una mentira completa. El Ayuntamiento asumía el coste de las carpas y las actuaciones o animación, nunca del cubierto. Bien lo saben, dado que han intentado incluir en la licitación de este año también el precio de la carpa, sin mucho resultado precisamente".