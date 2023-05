Morala anuncia un plan para paliar el abandono de las instalaciones deportivas

Cubierta del pabellón Antonio Vecino. / EBD

El candidato del PP a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala, anunció este jueves un plan "urgente" para paliar el "abandono" de las instalaciones deportivas de la ciudad después de cuatro años de lo que ha definido como "desmantelamiento del deporte" en la capital berciana.

En una nota acompañada por fotografías de diversas instalaciones, el también portavoz 'popular' en el Ayuntamiento critica que "la desidia ha pasado a ser desastrosa para la práctica deportiva en el municipio" y asegura que "llevamos años denunciando ese estado de abandono ante el silencio y la inacción del candidato Olegario Ramón". Además, carga también contra el concejal de Deportes, Iván Castrillo, del que dice que "si Olegario ha sido un desastre gestionando las instalaciones deportivas, su concejal ha sido directamente la peor calamidad que le ha podido suceder al deporte ponferradino".

Morala ironiza con que "parecen haber sido concienzudos a la hora de que los desperfectos, averías, roturas y disfunciones se hayan distribuido igualitariamente por todas las infraestructuras municipales", aportando imágenes de los pabellones Nuria Lugueros, José Arroyo y Antonio Vecino, las piscinas climatizadas de El Toralín y el campo de fútbol de Cuatrovientos, entre otras: "No han dejado sitio indemne, no han dejado una instalación por desatender, no han dejado deporte por maltratar. Hasta se han inventado un curioso sistema de llenado de la piscina climatizada por gotera del techo".

El candidato 'popular' lamenta finalmente que "con una mínima atención y mantenimiento se hubieran evitado muchos desperfectos que al final han resultado más caros y que han alterado más el normal uso de las instalaciones deportivas. Ahora tenemos por delante dos labores: una primera de reparación del desastre que se ha originado en estos cuatro años, y que se acometerá a través de un plan urgente y concienzudo para llegar a todos los rincones del municipio y permitir una práctica deportiva en condiciones de normalidad; y luego un exhaustivo plan de mantenimiento para evitar lo que ha sucedido este mandato de desidia y abandono".