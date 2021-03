Morala asegura que la tasa de basura es “la puntilla” para muchas pymes

Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha vuelto a criticar la nueva tasa de basura, asegurando que “para muchos ciudadanos está siendo la puntilla ante la actual situación; para muchos autónomos, una vuelta de tuerca inasumible en medio de la crisis; para muchas pequeñas empresas, un sobreesfuerzo fiscal intolerable”.

Morala, que afirma haber recibido numerosas quejas de ciudadanos tras conocer el importe de la tasa, insiste en que “está mal en el caso de las familias que peor lo están pasando en esta situación, pero para las empresas representa una carga que les impide ser competitivas y subsistir“, y carga contra el equipo de Gobierno recordando que “su establecimiento fue una decisión suya, de las de yo invito y tú pagas”, al entender que el importe recaudado con la tasa de basura no revertirá en medidas para reactivar la economía del municipio.

Por ello, el portavoz ‘popular’ lamenta que “tenemos a los peores entre los malos gobernantes locales. Una vez más, van a lo fácil y no a lo conveniente para la economía de la ciudad”, y señala “la apatía que hace que no busquen otras soluciones que han adoptado otros ayuntamientos socialistas en los que no ha habido estos agravios fiscales. Lo imposible para este equipo de Gobierno es sentarse a pactar las medidas menos agresivas para los bolsillos de la gente”.