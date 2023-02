El PP de Ponferrada reclama que el despliegue de la banda ancha ultrarrápida no genere “barrios y pueblos de primera” frente a otros sin conectividad

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha reclamado este viernes al alcalde “que sea exigente con el gobierno de Sánchez y las empresas de comunicaciones para que el despliegue de nuevas tecnologías como la banda ancha ultrarrápida no provoque un desarrollo asimétrico del municipio, con barrios y pueblos de primera y otros que apenas tienen conectividad. La obligación de las políticas públicas municipales es reducir paulatinamente hasta anular las brechas tecnológicas y en Ponferrada se está haciendo justo todo lo contrario”.

Desde el PP aseguran que son “muy numerosas las quejas que recibimos de muchos vecinos de barrios y pueblos que no pueden acceder a la tecnología, y las comunicaciones, que no pueden abrir sus relaciones sociales y sus negocios al mundo como los de las zonas en las que funciona adecuadamente la banda ancha. Y ahora muchos vecinos tienen la sensación de que algunos barrios como Fuentesnuevas se cuidan más hoy porque allí viven algunos representantes del equipo de gobierno. Eso provoca el tipo de envidias y desigualdades, suspicacias y a veces certezas que deben ser erradicadas antes de dar la sensación de que solo se mira por una parte del municipio. Fuentesnuevas, por su población y su relevancia tiene derecho a la mejor banda ancha, y nosotros lo apoyamos, pero también que todos los demás sitios en los que la gente quiere vivir, comunicarse y tener negocios puedan tener el mismo tipo de conexión, viva quien viva allí”.

Para Morala, el equipo de Gobierno “con su política entre la despreocupación y el favoritismo, con su política de distinciones entre zonas del municipio los socialistas están generando nulo desarrollo integral y abocando a que algunas zonas de Ponferrada formen parte de esa España vaciada, vaciada de comunicaciones que terminará representando vaciada de personas y actividad económica”.

“Si el ayuntamiento con su alcalde al frente no reclama a las compañías tecnológicas el cumplimiento de sus obligaciones, hoy éstas estarán únicamente interesadas donde vean más negocio y más gente, abandonando aquellas zonas que no supongan un nivel bajo de inversiones y alto de rentabilidad; pero esa no es una política social adecuada, y si queremos que todos los barrios tengan futuro, hoy es simplemente desigual, injusta y errónea. Pero no parece importarle mucho al alcalde, que lo está permitiendo y no exige contundentemente a su gobierno subvenciones para el desarrollo tecnológico de la ciudad y presión a las empresas tecnológicas. Parece que mientras algunos vivan en la parte que tiene banda ancha, no les importa que otras zonas de Ponferrada carezcan de ella”, concluye Marco Morala.