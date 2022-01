Morala critica la “errática política” en relación con la recogida de basuras y limpieza de Ponferrada

Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP en Ponferrada, Marco Morala, ha criticado este lunes la, a su juicio, “errática política seguida por el equipo de gobierno en relación con la limpieza, que lamentablemente en Ponferrada es con la falta de limpieza”.

«No está mal hacer campañas de concienciación, siempre que sean complementarias de una previsión ordinaria adecuada a las necesidades del municipio, lo que no sucede en este caso. Pero una campaña de concienciación por una ciudad limpia que pretenda sustituir una planificación más adecuada de las necesidades y de las frecuencias de limpieza -que es lo que lleva sucediendo meses en Ponferrada- no solo no será eficaz, sino que trata de encubrir la manifiesta incompetencia del equipo de gobierno municipal, que además quiere dar la impresión de que el problema es de los ciudadanos”, opina Marco Morala.

Para el PP, “si la ciudad está ahora más sucia, tiene unos culpables directos, que son el alcalde y el concejal responsables de la suciedad en las calles ponferradinas. Como reconocieron los propios ediles socialistas del Ayuntamiento hace ya unos meses, imputándoselo al tiempo de espera al nuevo contrato, como si ellos no tuvieran nada que ver en la gestión de esta contratación, Ponferrada no está limpia. Ya denunciamos la primera semana de noviembre la desidia del equipo de gobierno, que se limitó a asumir que ‘hasta que no se resuelva el contrato la ciudad no va a estar limpia’, en lugar de arreglar esa situación de su competencia”, afirman.

Para Morala, “con el fallido y deficiente estándar de limpieza que ha fijado este equipo de gobierno y el descontrol político que genera, va a faltar siempre la respuesta suficiente y rápida a las necesidades de limpieza de Ponferrada. Se repetirán esas fotos que tanto le molestan al equipo de gobierno de contenedores llenos, y bolsas de basura fuera, no porque los ciudadanos no se molesten en abrir los contenedores para echarlas dentro, sino porque pasa tanto tiempo entre cada recogida, que se llenan. Esto sucede con los de restos orgánicos y también con los de recogida selectiva”, señalan.