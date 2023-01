Morala considera que en Ponferrada “el principal esfuerzo por atraer turismo lo realiza el sector en soledad sin un buen respaldo municipal”

De izquierda a derecha, la concejala de Ponferrada Lidia Coca; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el portavoz popular y confirmado candidato a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja; la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz; y el concejal ponferradino Carlos Cortina. / JCyL

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, destacó este viernes “el potencial turístico de Ponferrada, al que no se saca todo el partido por la falta de imaginación del equipo de gobierno, especialmente en una situación particularmente crítica para otros sectores económicos como la actual. Cuando los socialistas de Ponferrada y de Madrid nos dejan sin otros sectores tan importantes como el energético, tiene mayor trascendencia que todos los negocios relacionados con el turismo y la hostelería vayan bien, que desde el ayuntamiento se acompañe su esfuerzo de promoción y modernización, que se acometa una digitalización que ponga muchos negocios que ahora no están en el ciberespacio en disposición de ser conocidos en todo el mundo. Pero en Ponferrada el principal esfuerzo por atraer turismo lo realiza el sector en soledad sin un buen respaldo municipal” consideran los populares.

“Todas las maravillosas ideas que los socialistas ponferradinos decían tener para mejorar el turismo cuando estaban en la oposición se les deben de haber olvidado cuando han llegado al gobierno. Ahora el alcalde prefiere viajar a otros sitios antes que viajen aquí personas de otros lugares. De sus famosos viajecitos ninguno ha conseguido nada trascendental para el sector turístico y hostelero ponferradino”, opina Marco Morala.

En su conversación en Fitur con el presidente de la Junta de Castilla y León, Morala ha tenido ocasión de intercambiar opiniones sobre las necesidades turísticas de Ponferrada y recabar el apoyo del Presidente de la Junta para cambiar “la política turística nefasta de este mandato después de las elecciones municipales”, dicen desde el PP. “Ponferrada ha hecho esfuerzos en otros mandatos con otros alcaldes por convertir recursos turísticos en productos turísticos. Lamentablemente han sido cuatro años perdidos en el mandato actual. Es una situación que tiene que revertir; nosotros tenemos proyectos para renovar infraestructuras y servicios turísticos y planes que tienen que ser cada vez más atractivos con la oferta y la competencia que hay con otros sitios. El presidente Mañueco lo entiende y apoyará las iniciativas que tengamos cuando alcancemos el gobierno””, considera Morala.

“Un buen ejemplo es la desidia con la que está tardando en responder a una petición que le llevamos haciendo insistentemente en los dos últimos años respecto al arreglo de la carretera de Peñalba de Santiago. Basta recordar las cosas que decían los socialistas en septiembre del año 2018 y lo claro que tenían lo que correspondía hacer para evitar estos problemas. Gobiernan en el Ayuntamiento de Ponferrada y la Diputación y no han puesto en marcha una sola medida eficaz de las que decían tener entonces. O mentían cuando formaban que solucionarían el problema al gobernar, o no tienen ni idea, o lo que es peor, son incapaces y no les importa. El hecho cierto es que los problemas subsisten en uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Los empleos del sector turístico ponferradino no se merecen este maltrato”, concluyen los populares.