Marco Morala, durante su visita a Otero. / EBD

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, acompañado por la concejala Lidia Coca y por el responsable de pedanías del PP, Carlos Fernández, realizó una visita a Otero, donde aseguró que “teníamos planes importantes que a estas alturas estarían ya desarrollados si gobernásemos en el Ayuntamiento. Sin embargo, la única evidencia del equipo de Gobierno actual es una dejadez particularmente dañina para este pueblo“.

Morala puso como ejemplo el estado de la Casa de la Era, “profundamente deteriorada y vandalizada, y que en lugar de estar sirviendo para actividades culturales y turísticas, así como para otras vecinales como piden los vecinos del pueblo, es empleado únicamente por quienes hacen botellones y por los jabalíes”. Además, señala la necesidad de instalar una portería en la pradera anexa y completar la zona con un área de juegos infantiles.

Entre las peticiones del portavoz ‘popular’ para esta localidad se encuentran también un área de ejercicios para mayores y el arreglo de los caminos rurales que desembocan en el pueblo, así como la limpieza de las calles, “como sucede cada vez que hablamos de los pueblos y los barrios de Ponferrada. No es de extrañar, cuando los responsables municipales empezando por el concejal, han asumido, interiorizado y justificado que mientras no arreglen el contrato -y no están siendo capaces- Ponferrada estará sucia en su integridad”.

“En definitiva”, añade Morala, “hay que hacer salir a Otero del abandono en el que lo tienen sumido el alcalde y el equipo de Gobierno y no esperar a que se deteriore más el patrimonio de todos que facilita la convivencia social, que son sus viales y sus infraestructuras”.