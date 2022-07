Morala critica la iluminación de la parte inferior del puente García Ojeda

Puente Garcia Ojeda. / Nairobi Fernández

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este lunes afirmando que cree “que el equipo de Gobierno municipal no ha considerado adecuadamente las circunstancias que rodean esta obra que destinará 88.000 euros a la iluminación de la parte inferior del puente de García Ojeda, ni las circunstancias económicas de la ciudad y presupuestarias del ayuntamiento, ni los problemas más acuciantes que tienen muchos barrios y pueblos del municipio, ni la trayectoria de algunas de sus más recientes ocurrencias”. ”La iluminación del puente por abajo va camino de convertirse en el nuevo parklet, caro, superfluo en estos momentos y generador de un enorme cabreo en los ciudadanos”, considera Morala.

Desde el PP, también opinan que “en una nueva demostración de que gobiernan a golpe de ocurrencia e improvisación, va y se les ocurre hacer obras de iluminación de este calibre en los momentos en los que la electricidad está más cara gracias al extraordinario esfuerzo del Gobierno socialista de Pedro Sánchez”.

“Las familias ponferradinas y sobre todo las empresas ponferradinas van sobradas en su gasto energético ¿cómo no va a irlo el ayuntamiento, dando ejemplo de racionalización del gasto en la factura de la luz? Pues nada, a seguir pidiendo a la gente que tenga los solares limpios y desbrozados cuando no se siega ni se poda en las zonas ajardinadas, y a seguir pidiendo mesura y racionalización del gasto eléctrico cuando se prefieren 24 proyectores de luz para arcos de hormigón en lugar de bombillas de bajo consumo para las calles de los pueblos”, señalan los populares.

“Hace tiempo que debían haber conseguido que el paseo del río fuera más seguro y más atractivo para los viandantes, como también más cómodo de transitar, pero es evidente que esta no es la fórmula. Dicen que quieren una ciudad más amable con esta iluminación, no sabemos si en la amabilidad va también la renaturalización que deja crecer la maleza y los hierbajos en el paseo del río”, apunta Morala.

“Esperamos un esfuerzo proporcional en otras zonas de Ponferrada, porque lejos queda el viejo mantra socialista de ‘prefieren hacer las obras en el centro y se olvidan de los pueblos’. Como no van de día a los pueblos y barrios para no ver baches, maleza y basura, es como para pedirles que vayan de noche para no ver nada, pero miles de ponferradinos no tienen una iluminación adecuada para ir a sus viviendas y trabajos. Eso hay que pensarlo antes de gastar en cañones de luz para el bajo del puente. Porque estaría mejor en otros lugares para transitar con seguridad, vial y ciudadana; o para iluminación de los pasos de peatones del municipio, incluso también estaría mejor en el paseo del río con otra iluminación más eficaz que ornamental. Que nueva oportunidad perdida por este equipo de gobierno de postureo y propaganda”, concluye el portavoz popular.