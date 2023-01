Morala critica que el equipo de gobierno niegue "que una comisión específica analice las peticiones de ayudas a Ponferrada"

Marco Morala, en una foto de archivo. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, critica la posición del equipo de gobierno al negar la posibilidad de que una comisión específica analice la suerte que han corrido las peticiones de ayudas. “Hemos planteado esta comisión para que el equipo de gobierno pueda aprender de sus propios errores. Se cansan de cacarear cuando piden ayudas multimillonarias, pero no explican qué sucede cuando no se las conceden en absoluto o en el mejor de los casos se la conceden por una cantidad muy inferior a la que han publicitado. En el caso de las ayudas que necesita este municipio, no se trata como siempre para el alcalde de hacer propaganda, sino de solucionar graves problemas que están creciendo en este mandato y que amplían la brecha que Ponferrada tiene respecto a otros municipios en crecimiento, empleo y población. Si no se analiza lo que otras administraciones tienen en cuenta para denegarle ayudas a Ponferrada, difícilmente se va a corregir en el futuro”, sostiene.

Asimismo, desde el Grupo Municipal Popular aseguran que "el asunto es particularmente grave cuando nos rechazan crear una comisión sobre las peripecias sufridas por los fondos europeos, o lo que es peor, las no sufridas porque nunca llegarán a Ponferrada. La gestión de Olegario se caracteriza por una flagrante falta de trasparencia, ¿qué tiene que ocultar a los grupos de oposición, a los ciudadanos y a la opinión pública? Es imposible que en el gobierno municipal haya una democracia de calidad cuando un alcalde conculca los derechos constitucionales de la oposición, como han concluido los jueces, y cuando no rinde cuentas de su gestión respecto a los fondos públicos que la ciudad necesita. Así le salen los presupuestos que le salen y nunca se sabe la cofinanciación que requiere este ayuntamiento en proyectos en los que otras administraciones ponen parte de la inversión".

“Hay otra forma de gobernar, huyendo del oscurantismo, de la desidia y de la opacidad de Olegario, una forma de gobernar con transparencia y claridad en el momento de solicitar las ayudas, con previsión de la parte que el Ayuntamiento tiene que cofinanciar y de las razones por las cuales se pierden o no se alcanzan subvenciones. De ahí que en el Grupo Popular nos comprometamos a que estas cuestiones sean analizadas específicamente en una comisión ad hoc cuando gobernemos, una comisión de información y seguimiento de las subvenciones para ser más eficaces cada vez en las solicitudes. Era tan sencillo como eso”.