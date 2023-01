Morala demanda la creación de una comisión especial de seguimiento sobre las subvenciones

El portavoz del PP, Marco Morala, durante la sesión plenaria. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha criticado la actitud poco transparente del equipo de gobierno en diversas ocasiones, la última en relación con la elaboración de los presupuestos. “El alcalde confunde la transparencia con contar lo que le da la gana en las redes sociales. Una democracia de calidad exige unos gobernantes que den cuenta de su gestión abierta y habitualmente, que justo lo contrario de lo que nos encontramos con el equipo de Gobierno de Ponferrada. La verdad es que no esperamos mucho de un alcalde conculcador de los derechos constitucionales de la oposición, pero la obligación de transparencia no es solo una imposición legal, sino también un deber político. Como no ha sido un compromiso del alcalde, tenemos que exigírselo desde la oposición".

Así, en la nota de prensa emitida aseguran que "como en el equipo de gobierno solo están preocupados por obtener el titular de un día, ya se han perdido con la cantidad de ayudas multimillonarias prometidas y nunca obtenidas; por momentos daba la sensación de que no iba a haber tiempo suficiente para gastar todas las subvenciones que iban a venir de Europa".

El Grupo Popular propone la creación de una comisión especial de seguimiento e información sobre las subvenciones y ayudas, tanto las europeas como las provenientes de cualquier otra administración, ante la falta de transparencia e información del alcalde.

Sostienen que los ciudadanos y los grupos de la oposición "tenemos derecho a conocer qué ha sucedido con el abismo que separa lo que nos prometieron y dijeron que se iba a obtener, lo que realmente se ha conseguido y cuál va a ser la mejora del municipio en concreto. Queremos romper el oscurantismo, la falta de transparencia y la deliberada ambigüedad cuando hablan de ayudas y subvenciones. La prueba de la opacidad del alcalde a este respecto está en la imposibilidad de prever año a año en los presupuestos cuánto llegará en ayudas y cuánto tiene que cómo financiar el ayuntamiento y de dónde lo va a sacar".

"Esta comisión deberá analizar las subvenciones solicitadas, las subvenciones concedidas y por qué importe en concreto, junto con la cofinanciación que le corresponde poner al ayuntamiento, para qué proyectos y cómo redundan en la mejora del municipio, pero también es muy importante saber cuáles han sido las subvenciones denegadas, el importe que hemos perdido respecto al cuento de la lechera que nos contó Olegario cuando las solicitó y por qué motivos Ponferrada ha quedado excluida de esas ayudas. Debería analizar también el estado y plazo de ejecución de los proyectos vinculados a las subvenciones en este mandato, como ocurre con la Zona de Bajas Emisiones, el anillo verde o las subvenciones culturales, entre otras. Veremos si el campeón del derroche en gasto superfluo es también campeón de opacidad negándose a esta comisión", concluyen.