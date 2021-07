Morala denuncia el abandono de Cuatrovientos “con evidencias frente al insulto del equipo de gobierno”

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha realizado una visita al barrio de Cuatrovientos, en la que ha tenido la ocasión “de constatar de la mano de los vecinos y sus quejas, una vez más, la desidia del equipo de gobierno”. “Mientras algunos concejales socialistas se ocupan de mi, no lo hacen de Cuatrovientos, que es para lo que los eligieron. Como se han hecho expertos nivel profesional en conculcar derechos de la oposición, su estrategia actual es amordazarnos e insultarnos para que se cree un debate artificial. La cuestión vital no son nuestras fotos en los pueblos, sino la incontestable realidad que muestran, porque las fotos no se pueden falsear, como su balance de gobierno. La cuestión no es si salgo con baches, basuras o maleza en las zonas urbanas, sino por qué el alcalde y sus concejales consienten que los vecinos tengan que vivir entre ellos. Así que, presiones para que la oposición se calle, ninguna, que bien saben los vecinos que solo actúan después de nuestras denuncias”, afirma.

En la visita a Cuatrovientos señala que “se ha puesto de manifiesto la apatía con la que atienden sus necesidades; claro que es más fácil intentar tapar la falta de trabajo con declaraciones contra la Junta el mismo día que, una vez más, viene a su rescate porque los suyos les ignoran. Si el castigo es que la Junta ponga inversiones en Ponferrada que no obtienen de su propio gobierno, su medida del castigo está tan desviada como su acierto al gobernar. En Cuatrovientos pedimos lo que en otros sitios y también desratización; esperemos que no se lo tomen como una alegoría de su gobierno municipal”.

“Ante la llamada que nos han hecho los vecinos de la calle Camilo José Cela, hemos constatado que, pedida la limpieza del solar en parte municipal, hasta la avenida de Galicia, nada se ha hecho, siendo imperioso el desbroce, la limpieza y la desratización, pues hay ratas, culebras, insectos, que convierten en insalubre la zona y perjudican la salud de los vecinos en sus casas. En esa misma calle los vecinos solicitan más limpieza, un contenedor más, y que se recoja todos los días, pues en la actualidad los vacían cada tres días, lo que es insano. Ese es el problema, y no la foto del contenedor”, añade

El objetivo de los vecinos, según Morala, es que se pueda realizar en el futuro un proyecto para crear mismo una zona de esparcimiento, pistas de baloncesto, o fútbol sala para niños o zona verde, por lo que se debe explorar la posibilidad de hacerse con el terreno que sea hoy de propiedad privada. “El capítulo de baches y aceras en mal estado en Cuatrovientos está en la línea del abandono que estamos denunciando en toda la ciudad, solo puede calificarse de lamentable el estado de muchos puntos de los viales y lamentable la despreocupación del equipo de gobierno”, apostilla.

“Deben reponerse muchos de los contenedores de basura, que están en muy mal estado, que los vecinos achacan a que son de los primeros que se pusieron. Y junto con ello, es imprescindible mayor limpieza viaria y mayor frecuencia en la recogida de basura. Para terminar, el parque necesita ampliación y conservación. A ver si hoy en lugar de fijarse en mí en las fotos se fijan en el deficiente estado del barrio, porque van a tener doble ración de fotos de toda la ciudad”, concluye en nota de prensa.