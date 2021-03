Morala denuncia el mal estado del parking del Ayuntamiento

Marco Morala / QUINITO

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha comunicado este lunes que reciben quejas “de muchos ciudadanos de Ponferrada y también de visitantes, ante el estado en que se encuentran los parkings subterráneos del municipio”.

Según el PP, “en particular el parking situado en la plaza del Ayuntamiento suscita unánimes quejas de los vecinos, los propietarios de establecimientos hosteleros cercanos y de los turistas. No puede olvidarse que se trata de una instalación pensada para dos servicios públicos tan necesarios como facilitar a los ciudadanos los trámites en el propio Ayuntamiento y la visita al casco histórico de la ciudad. Ambos objetivos deberían facilitarse por el equipo de gobierno”.

Para Morala, los miembros del equipo de Gobierno “o no se enteran de los problemas o no se preocupan por ellos”. El portavoz popular asegura que algunos concejales del equipo de Gobierno “aparcan a diario allí, por lo que es difícil comprender que no se hayan percatado del deficiente servicio”. “Si así fuera, nos explicamos por qué no se corrigen tantas cosas que empeoran día a día: si no se enteran de lo que tienen al lado, como para percibir los problemas de barrios y pueblos. Parece que el alcalde aplica a este problema la receta de la indolencia”, aseguran en el PP.

Morala ha señalado que no se puede “hacer en condiciones el pago porque no funciona la máquina de tickets” y que “la primera impresión para el turista es penosa”. “Pero aun es peor que no haya nadie en la taquilla o que no se pueda acceder con un carrito de niño o una silla de ruedas porque no funciona ese acceso”, indica el portavoz popular.

“Una situación de por sí mala desde hace tiempo se agrava en estos momentos por la situación de Erte de la plantilla, como excusa para tan malo servicio, aunque los trabajadores intentan suplir como pueden los inconvenientes. Pero esto no puede ser arreglado con el voluntarismo de los empleados, sino con la previsión del Ayuntamiento, y como en tantas otras cosas, los usuarios del parking siguen a la espera”, concluyen en el PP.