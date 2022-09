Morala critica la “desconexión de la realidad” de Grande-Marlaska tras su visita a Ponferrada

Fernando Grande-Marlaska, durante su visita a Ponferrada. / C. Sánchez

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, criticó la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la capital berciana con motivo de la Fiesta de la Rosa del PSOE provincial, señalando la “absoluta desconexión de la realidad que muestran los socialistas cuando visitan Ponferrada”. “Lamentablemente, ahora Ponferrada ni representa las políticas del futuro ni es un buen modelo demográfico, como dice Marlaska”, apunta Morala.

El portavoz ‘popular’ inisiste en un comunicado en que “los miembros del gobierno de la nación no están muy acertados precisamente cuando se ocupan de lo suyo, pero demuestran no tener ni idea de lo que pasa en el territorio cuando vienen a Ponferrada. Es comprensible que vengan con una cierta aprehensión, dada la fama de gafes de los socialistas locales, pero esto ya raya otro nivel de desconocimiento de la realidad. No se puede ir a cada municipio con un solo argumentario aprendido y largando en cada sitio que pisan la cantinela aprendida, porque la situación de cada ciudad es muy diferente, y la de Ponferrada en particular especialmente mala como para venir aquí a alardear de unas políticas que objetivamente dan un resultado pésimo”.

Morala aseguró que “el principal reto que Ponferrada tiene planteado en estos momentos es superar unos años extraordinariamente dañinos para el futuro de la ciudad de gobiernos socialistas nacionales y locales, que han terminado con sectores tradicionalmente vitales en nuestra economía, como el energético, a cambio de nada, que han creado paro, que han disminuido la actividad económica, que han disminuido las expectativas y las posibilidades de futuro en muchos sectores, que han traído un precio insostenible de la energía y una inflación desconocida en décadas. Y a nivel local, un dato incontestable y objetivo como es la pérdida constante de población con Olegario Ramón al frente del Ayuntamiento hasta la escandalosa cifra de 700 habitantes en un año. Eso no es un reto demográfico, es una desgracia”.